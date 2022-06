Clash Royal Bannere: Nye Clash Royal Cosmetics kommer – Breakflip

Den siste Clash Royale-oppdateringen har kommet. Nå kan du velge banneret som skal vises på profilen din!

Siste oppdatering Clash Royale Veldig viktig. For å markere sommerens ankomst er det laget balanserer, men det er også kosmetiske elementer som gleder estetikken.

«Bannere» kommer, akkurat nok til å tilpasse profilen din litt med bildet av favorittkortet ditt og legge til nye ting for å åpne validerte spillere.

Hvordan fungerer bannere i Clash Royal?

Bannervalg gjøres i to trinn. Først kan du velge bildet av karakterene som kan spillesSom PEKKA eller heksen, Den blir deretter kledd i en bakgrunn med forskjellige former og farger. Disse komponentene er også inkludert Tre merker valgt av spilleren. Bannere vil vises i begynnelsen av hver kamp. For å få tilgang til spillerprofilen din kan du få direkte tilgang til banneret ditt ved å trykke på det.

Det er på tide å dukke opp! ? ? Bannere er her! pic.twitter.com/aBY0HY6Ovl – Clash Royal FR (lashClashRoyaleFR) 27. juni 2022

Bannere ble avduket under en film om hvordan Supercell blander episk med andre grad av Clash-universet. Bannerkister er nå tilgjengelige i spillet, Med innhold som oppdateres hver sesong. Disse boksene kan åpnes ved hjelp av bannersymboler eller edelstener, og inneholder hver gang forskjellige gjenstander: Ingen duplikat!