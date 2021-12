Claude (“Co-Landa”) anklaget for juks kommer ut av ingensteds!

Mange kandidater fra “Co-Landa: The Legend” Fingrene er strukket. Pariseren hevder at noen kandidater likte hemmelig mat under skytingen, etter at Tehiura nektet å be en fisker om mat. Ifølge anonyme kilder kan noen få eventyrere ha forsørget seg etter sluttspillet. Ved midnatt skal noen av dem ha rømt fra vakter og kameraer og besøkte de omkringliggende lokalene. Ifølge franske medier skal paret ha tilbudt dem spesielt gjestfrie, salte, søte og energidrikker.

Claude Tortoise, som har blitt anklaget for brudd på spillereglene, benekter fakta og ønsker ikke å provosere frem kontrovers. “Jeg vil ikke svare på denne hevnen mot meg.”, Eventyreren begynte i Public Magazine. Ifølge kandidaten er disse ryktene enkle “Hende til å skade ham (henne).”

Adventure Line Productions (ALP), selskapet som produserer «Koh-Lanta», ønsker å gjøre en oppdatering på disse eksplosive avsløringene. “

Med disse funksjonene i tankene bestemte vi oss for å gjennomføre en undersøkelse med eventyrerne som filmet, men med lokalbefolkningen i Polynesia, slik vi gjorde etter mas og mas, for å samle all mulig informasjon om saken. Under filmingen handlet det om leiren og Dehiura.” Les videre for en pressemelding.

I tillegg til Claude Tortoise, ble Laurent Maestro sitert som en kandidat som brøt “Co-Landa: The Legend”-reglene. Den unge mannen unnlot ikke å oppsummere saken på sidene til TV-magasinet. “Jeg ler når jeg ser disse ryktene som sier at jeg har jukset”, Han svarte.

Selvfølgelig vil «Co-Landa: The Legend» snakke mye om det denne sesongen. Finalen i showet finner sted tirsdag 14. desember klokken 21:05 på TF1.