Claude (Co-Landa) kan be om 100 000 euro: her er grunnen

Etter juksebransjen har ingen eventyrer blitt kåret til den store vinneren av Co-Landa The Legend. Claude, som fikk flest stemmer i sin favør, kan kreve de 100 000 euro som er lovet vinneren.

Denne siste versjonen av Co-Landa har blitt tuklet med av svindelsaker. Koh-Lanta La Légende er ingen vinner fordi produktet har bestemt at 100 000 euro skal doneres til Bertrand-Kamal Association, en kandidat som døde av kreft i bukspyttkjertelen.

Under den siste tirsdagskvelden var stemmene til eventyrerne i den endelige voldgiftsretten ugyldige og fortsatt sendt. Claude så ut til å ha vunnet med 9 stemmer mot 4 mot Laurent, den andre finalisten. Det er han som må ut med de 100 000 euro som er lovet vinneren.

Og Claude, intervjuet av Parisien, kan kreve pengene, ifølge advokat Jeremy Assas, som spesialiserer seg på arbeidskontrakter for reality-TV-programmer. “Han kunne godt motsette seg denne tillatelsen i arbeids- og straffesaker“Han er selvsikker, ikke utnevne TF1s avgjørelse til en vinner”Ulovlig og diskriminerende“.

Under finalen forklarte Denise Brockniard at ingen vinner var blitt valgt.”Brudd på retningslinjeneMen ifølge advokaten er arbeidskontrakten som kandidater signerer før de deltar på arrangementet mer enn et tegn på respekt.

Dette betyr imidlertid ikke at Claude vil kreve penger. Han skrev på Instagram “Ingen anger eller skuffelser for å ikke ha tittelen“.