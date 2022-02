Claude Guéant ble akutt innlagt på sykehuset, et døgn før en ny test skulle åpnes

Den 77 år gamle mannen, som allerede lider av «hjerteproblemer», ble dømt til to måneders fengsel i et helsefengsel i Paris med «mange mer alvorlige symptomer», som Philippe Bouzs El Cozy påpekte for meg.

MR. Quant ble fengslet fra 13. desember til 9. februar, første gang en tidligere leietaker fra Beauvais har fått prøveløslatelse.

Når han forlater sykehuset, må Claude Guéant hvile hjemme i omtrent ti dager og håper å gjenvinne sitt fulle potensial om en måned, la rådgiveren hans til, og la til at han vil spørre Nanterre tirsdag morgen. Avvisning av rettssaken hans var planlagt i to dager.

Elysees tidligere generalsekretær, Nicolas Sarkozy, ble tiltalt i 2012 for “svindel” ved å refundere kostnadene ved lovkampanjen hans, etter at ordføreren delte ut en brosjyre til støtte for ham (nå LR) fra Boulogne-Billancourt de-Se (Haut) …

Lovbruddet kan straffes med inntil fem års fengsel og en bot på 375.000 euro. Den tidligere presidenten og generaldirektøren i Rikspolitiet måtte møte i strafferetten for «ulovlig finansiering» av kampanjen.

Blant de tiltalte er Pierre-Christophe Baguette, LR-ordfører i Boulogne-Billancourt, for “ulovlig finansiering” av kampanjen.

I denne saken har påtalemyndigheten MM. Baguet og Guéant for å finansiere valgkampen i byen Boulogne-Billancourt til støtte for Claude Quants kandidatur. De to tiltalte konkurrerer formelt.

I tillegg til denne etterforskningen fortsetter juridiske eventyr for den tidligere ministeren.

MR. Etter at Guéant anket dommen 21. januar, risikerer han opptil ett års fengsel, inkludert åtte måneder i hans favør.

Han er også anklaget for å ha planlagt å myrde Nicolas Sarkozy i 2007.