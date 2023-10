Claude Puel, treneren som introduserte Eden Hazard, husker starten: «Ved 16-åring jaget han fem Brugge-spillere som pigger.»

Franskmannen så tilbake på tre bemerkelsesverdige øyeblikk med Devils» tidligere kaptein.

Takk Eden: Våre journalisters minner med Eden Hazard

Hans første opptreden med A du Losc

«Jeg kjenner ham godt fordi han spilte med sønnen min. Han er en spiss og Eden, en nummer 10. Han ga sønnen min utrolige assists og fikk ham til å skinne så mye. Han har allerede gjort en stor forskjell på banen. Jeg fortsatte reisen hans. Han var 16 da jeg bestemte meg for å ta ham med laget til en vennskapskamp mot Brooks. Jeg ville se hvor han var. Han er veldig sterk mot gutter som er sterkere enn ham. Han driblet allerede fem spillere som om de var blokker. Han setter foten på ballen når alle er spente. Så tilbød han hjelp som ingen så. Dette oppsummerer Eden. Siden han var så ung, hadde han talentet og modenheten til å drible i små perimeter med visjon for spillet.

Han fikk sin profesjonelle debut i 2007-08

«Han la aldri press på seg selv. Han ønsket å ha det gøy, men respekterte alltid lagkameratene. Han hadde mye modenhet fra ung alder. Han trengte ikke å trenes. Eden er et rent talent og bør ikke bli bortskjemt. Han kunne ikke trenes på lenge. (Lærerens merknad: Fire kamper) Jeg hadde ikke forventet at han skulle knekke så fort. Vi gjorde alt for å være forsiktig så vi ikke brenner ham. Jeg likte at han uttrykte seg i små spill i praksis. Vi glemmer ofte hans sterke personlighet. Eden elsket triks og driblinger, men hadde bare en besettelse: å vinne. Det var derfor bare konkurranser holdt ham i gang.

Claude Puels kamper mot Eden Hazard

«Jeg har alltid foretrukket å ha ham med meg i stedet for mot meg (ler). Jeg husker da jeg var trener i Lyon, han spilte veldig bra. Fra minnet scoret han ett mål og ga to assist (Redaktørens notat: Coupe de France april 2009, 3-2 seier for Lille). Han var i sin beste alder i Chelsea da jeg var i Southampton. Selv om jeg fikk oppleve konsekvensene av talentet hans, var jeg veldig glad for å se ham utvikle seg så mye.

