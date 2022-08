Claudio Castagnoli reflekterer over treningen hans med Paul Heyman i WWE

Claudio Castagnoli (kjent som Cesaro i WWE) var i Nashville, TN for å vises på Starrcast V. Han fortalte «Insights» Chris Van Vliet om sin erfaring med Paul Heyman i 2014:

«Etter WrestleMania 30 vant jeg Andre the Giant Memorial Battle Royal, som fortsatt er et av de beste minnene fra karrieren min. I tillegg avsluttet Jack Swagger og jeg samarbeidet vårt, så vi satte i gang en solokarriere. Så koblet tjenestemennene meg sammen med Heyman, som var der for å snakke om Brock Lesnar, og for meg skulle jeg være en «bad guy», men publikum likte meg og ville at jeg skulle gjøre det bra. »