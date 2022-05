Clemens Castell slutter seg til «Ford Boyd»

Identisk eventyrer Gå Landa, Spillet han vant i 2005 og i 2018, forbereder Clemens Castell seg på å bli en av ledende skikkelser i et annet kult PAF-show. Blad Underholdnings-TV 37-åringen har annonsert at han skal spille hovedrollen i en av de nye karakterene Ford BoydDet betyr at kandidater er en mystisk kriger som må møte mer enn fem tester.

Hans identitet vil imidlertid holdes hemmelig. Hver gang en kandidat vinner en kamp mellom dem og henne, får de en anelse. På slutten av arrangementet, hvis alle delene av puslespillet er satt sammen og personlighetene kan identifiseres som bak Clemens Castells kostyme, vil de vinne ekstra kroner for foreningen som sa ja til å delta i arrangementet.

En ny TV-opplevelse for Clemence Castel, som allerede har dukket opp i Sous le soleil-serien I 2007 og var kandidat Beste Reality TV-konkurranse Eller Distrikt Z, Produsert av Arthur og presentert av Denise Progniard. I 2006 deltok hun også Ford Boyd Men på siden av kandidatene som kom for å samle inn midler til den franske psoriasisforeningen.