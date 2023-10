Clement vender tilbake til Brussel-angrepet på Rangers pressekonferanse: «Det sender frysninger nedover ryggen min»

Den nye manageren for Glasgow Rangers, Philip Clement Den ble gjort tilgjengelig for journalister tirsdag ettermiddag. Den 49 år gamle teknikeren sa til seg selv:Jeg er spesielt glad for å være her på Ibrox Stadium, med en klubb som har så mange supportere«.

«De siste dagene har vært hektiske. Dette er normalt når vi kommer til denne fasen av sesongen«Den tidligere treneren for Brugge og Genk, som alltid sier at han vil vinne overalt, er enig.»Livet mitt dreier seg om dette. Men å oppnå suksess er alltid en lang prosess. Jeg tror på potensialet til denne klubben. Vi vil jobbe hardt for å vinne trofeer så fort som mulig. Jeg ønsker å etablere dominerende fotball, som allerede var der da jeg trente Wasland-Beveren (hans første erfaring som T1, red.anm.)«.

Åtte dager inn i mesterskapet er Rangers allerede syv poeng bak Celtic: «Dette er åpenbart ikke en fordelsa Clement med et smil.Det viktigste de neste ukene og månedene er å fokusere på oss selv. En sesong er som et maraton, det er ingen vits i å bruke tiden din på å se personen som løper foran deg og løper bak dem. Etter det vil du ikke ha noen bein. Du må se på din egen rytme og forbedre den«.