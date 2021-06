Cleveland Orchestra nyter et vell av musikk i Adela sesongfinalen “Dance and Drama”.

Cleveland, Ohio – Denne uken søker Cleveland musikk som er lett å høre og kunstnerisk musikk med bandet.

I episode 13 og den siste episoden av “In Focus” -serien som ble utgitt på torsdag, gjør bandets strenger interessant magi, forfrisker kjent musikk og gir elegant en sjelden, utfordrende score uten problemer.

Creek refererer til første halvdel av et prosjekt med tittelen “Dance and Drama.” Er en samling dansemusikk fra “Holberg-tiden” kjent i Norge på 1700-tallet. Det er mye melodi, og bandet med regissør Franz Welcher-Most i Severns Hall gir det all varme og mykhet.

Heldigvis har Welcher-Most eller Orchestra ikke hastverk med å fullføre denne hyggelige reisen på det musikalske minnesporet, noe som resulterer i en ytelse som høres presserende ut, men puster i detalj. Som mange verk i denne tidlige sesongen, trives “Holberg” under Adella-behandling på grunn av den fantastiske lydgjengivelsen og det intelligente kameraverket som beriker den allerede glødende opplevelsen.

Halvparten av “dramaet” til Gorgolds symfoniske serenade er lite kjent. Denne betydningsfulle, ubarmhjertige oppfinnelsen, som ble skjult av komponistens mest populære filmmusikk, fiolinkonsert og opera, ble verdsatt på 1950-tallet, men i dag ser det ut til å ha blitt urettferdig ignorert.

Den “symfoniske” etiketten er nøyaktig. Coringold setter strengene gjennom tempoet og håndterer dem med en sekvens som inkluderer tynn melodi, utvidet picicado-arbeid, et livlig refreng og en aggressiv finale.

Cleveland takler det med snø. For picicado-delen gir strengene fantastisk likhet og dynamisk subtilitet, og refrenget i hendene beveger seg uventet, følelsesøya i melodihavet. Det er nok å si at man tror at dette laget spiller Cork Gold hver uke.

Dette er nok til å skape en ny takknemlighet for Adella. På slutten av den første sesongen, i en tid med nesten globalt tap, kan bandets nye virtuelle plattform og evnen det fortsatt har bare betraktes som enorme gevinster.

Anmeldelse

Cleveland Band

Hva: Verter Franz Welcher-Most Creek og Coringold

Når: Nå til 17. september.

Hvor: Adella.

Billetter: Månedlig 35 måneders abonnement kreves. Besøk adella.live Eller clevelandorchestra.com.