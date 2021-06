ClimateCast: The New Climate War – A Conversation with Dr. Michael E. Mann | Værnyheter

I denne spesielle episoden av ClimateCast blir gjesteverten Samantha Washington sammen med Dr. Michael E. Mann, fremtredende professor i atmosfærisk vitenskap ved Penn State University, i USA, for å diskutere sin nye bok The New Climate War.

Mann er en av verdens mest fremtredende klimaforskere, som først ble kjent på 1990-tallet da han publiserte uten tvil den mest berømte grafen i hele klimavitenskapen, nå bare kjent som hockeystickgrafen, som Det viste hvordan forbrenning av fossil drivstoff og de resulterende klimagassene førte til at de globale temperaturene steg. Noe som de fleste av oss nå tar for gitt.

Sky News klimareporter Victoria Seabrook blir også med i Sam i studien for å diskutere alle ukens klimaoverskrifter, inkludert en fordømmende rapport utgitt av komiteen for klimaendringer som sier at regjeringen ikke garanterer at Storbritannia kan takle klimaendringene som skjer allerede. hvordan Storbritannia bruker fornybar energi fra Norge, som kan drive mer enn en million britiske husholdninger ved å bruke verdens største undersjøiske strømkabel, og hvordan ekstremvær har ført til en bekymringsfull mangel på sjokolade, kaffe og vin.

