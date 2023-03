Clint Eastwood i all sin prakt

TV-serier

Esel

Clint Eastwood regisserte «The Mule» med Bradley Cooper, Laurence Fishburne og Eastwood i hovedrollene. Filmen fikk strålende kritikker.

Over 80 år er Earl Stone pessimistisk. Ikke bare er han blakk og alene, men virksomheten hans står i fare for å bli beslaglagt. Så takker han ja til en jobb som – tilsynelatende – bare ber ham om å være sjåfør. Bortsett fra at han, uten at han visste det, gikk med på å være narkotikabuder for et meksikansk kartell. Svært effektiv, den frakter stadig større laster. Dette får kartelllederne, alltid mistenksomme, til å pålegge ham en «overlord» som er ansvarlig for å overvåke ham. Men de er ikke de eneste som er interessert i ham: DEA-agenten Colin Bates er fascinert av dette nye «muldyret». Mellom politiet, kartellets håndlangere og spøkelser fra fortiden som truer med å innhente ham, blir Earl nå satt ut i et svimlende kappløp med tiden…

The Mule sendes klokken 20:30 på La Yun.

Alliance («Partnere»)

«Allied» gjenforener Brad Pitt og Marion Cotillard for en spennende historisk thriller. Casablanca 1942. I tjeneste for alliert kontraspionasje møter agent Max Vathan den franske motstandskjemperen Marianne Beausejour under et høyrisikooppdrag. Dette er begynnelsen på et følelsesmessig forhold. De gifter seg og starter et nytt liv i London. Noen måneder senere får Max beskjed av den britiske hemmelige tjenesten om at Marion kan være en tysk spion. Han har 72 timer på seg til å oppdage sannheten om den han elsker.

De allierte («Allies») sendes på France 3 klokken 21.10.

John Wick 2

John Wick-sagaen, som nylig ble hyllet av kritikere for sin fjerde del, har hatt en viss suksess siden debuten. Han ga internasjonal anerkjennelse til Keanu Reeves. Den andre delen er intet unntak fra regelen. John Wick blir tvunget til frivillig pensjonisttilværelse av sin tidligere partner som prøver å kontrollere et mystisk brorskap av internasjonale leiemordere. Fordi han er bundet av en ed med denne mannen, reiser John til Roma, hvor han må møte verdens farligste leiemordere.

John Wick 2 sendes klokken 20:05 på Club RTL