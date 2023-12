Club Brook kunngjør ankomsten til fru Clinton

I juli i fjor forlot Clinton Mata Club Brooks for å prøve sitt første eventyr i utlandet. Det var med Leon at Angola-landskampen (8 landskamper) bestemte seg for å fortsette karrieren. Imidlertid en overgang som gjorde at Blauw en Zwart kunne punge ut ikke mindre enn fem millioner euro.

Nummer 3, den tidligere Eubon, Charleroi og Genk-spilleren, har imidlertid allerede gjort det kjent på sine sosiale nettverk at han kommer tilbake til Jan Breidelsstadion. Faktisk vil Verviers opprinnelse trekke oppmerksomhet under mottakelsen av Union Saint-Guillois. Et møte på toppen som den 31 år gamle høyrebacken får en sjanse til å starte. En sjanse for lokalpublikummet til nok en gang å feire en mann som har spilt hundre og nittisju kamper i alle konkurranser for den nest mest suksessrike klubben i kongeriket. En passasje som Flandrian-fansen egentlig ikke vil være villige til å glemme.

Slutten av året går bra

Med Lyonnais som nummer sekstende på stillingen, er de på en veldig oppmuntrende sjetteplass. En seier over Union Saint-Guillois» rivaler Toulouse i Europa League og nok en seier i AS Monaco. AS Saint-Etiennes erkerivaler virker mer villige enn noen gang til å søke dette etterlengtede vedlikeholdet. For å oppnå det endelige målet, må Clinton Mata og lagkameratene hans oppnå noen flere seire.

