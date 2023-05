Club Brook mobilisert mot unionen? Rick de Mille svarte og ga sitt syn på temaet

Club Brook-treneren har lovet laget hans å spille hardt mot Union. Selv om Rick de Mille så unionistene som favoritter til tittelen.

De Club Brugge Å dømme et tittelløp er uvanlig. Dette er imidlertid posisjonen Blauw en Zwart inntar: hvis de vinner neste søndagUnion Saint-GuilloisTittelen går til Antwerpen.

I en pressekonferanse, I Rick Dem Han forsikret laget sitt om at de vil spille kampen til slutt: «Vi spilte kampen fullt ut mot alle våre motstandere, og selv om vi ikke hadde noe å vinne. Jeg forstår at vi er overrasket over vår deltakelse i denne siste kampen, men vi vil gi alt for å slå unionen. Vi gjorde det mot Genk og Antwerpen. som».

Et spørsmål om trygghet for supporterneAntwerpen ? Ufullstendig, De Mille pekte på seier på dagen: «Jeg sa at jeg trodde Union ville bli mester i Belgia. Før den siste kampen hadde jeg denne følelsen. Det er litt annerledes, gitt. Min spådom, å avslutte mot dem.» Dette vil garantert krydre rivaliseringen mellom Paul Giessen og Bart Verhaeck.