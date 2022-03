Club Brooke utnytter Austens mangler til å ta tre poeng

Det armenske sirkuset Adamon, som kom i vinterens overgangsvindu, utnyttet mangelen på kommunikasjon mellom de to Oostende-forsvarerne, og deretter startet KVO bra med å åpne scoringen (0-1, 17.) med en positiv kontring. Område.

Tysklands forsvarsspiller Friedrich Jackelin (1-1, 22.) utlignet på et langskudd fra de lokale spillerne. Allerede fri for baktalelse på Gazelles sitt første mål, bommet KVO Kjell Scherpens nederlandske keeper på en tilbakelevering, noe som kom Andreas Scov Olsen til gode, som doblet (1-2, 1-2, 32.).

Sherpen drakk Salz på vandringen kort tid etter en time da Skow Olsen sendte et kraftig skudd i mål (1-3, 63.).

Med denne seieren har folket i Brugge nå 63 poeng, og som svar på Union Saint-Gilloises enorme seier fredag ​​i Louvain (1-4), er de godt knyttet til førsteplassen, 7 yards unna Brussel-befolkningen. Austen 14. (32 poeng)

På søndag, denne 31. dagen av showet, vil jeg presentere en plakat mellom to rivaler for sluttspillet med Anderlecht – Antwerpen (13:30) og Jenk – Saint-Trond (16:00) og Standard med Limburg og Liege Derby. Sering (21.00). Mellom de to kan La Condois presse ølet litt mer mot D1B (18:30).