Ham igjen. «Jeg forsikrer deg, jeg spiste ikke noe spesielt før avsparkAboubakari Koida smiler etter sitt syvende mål for sesongen, som gjorde Troutonaire til toppscorer i Pro League. Det er sant at målet mitt ikke var å finne. Jeg ser et hull og prøver lykken. Jeg tror hun er litt på vei.»

Andreas Skov Olsen åpnet scoringen for Plau n Swart etter omstarten, med Koidas utligning som hindret Simon Mignolet i å holde nullen. Club Bruges-keeperen har ikke holdt nullen siden 13. august mot Eupen. «Sint-Truden scoret på andre omgangs eneste sjanseVakten reagerte på mikrofonenElleve DAZN. Det er bittersøtt, men vi må gjøre en endring snart. For fjerde gang på rad (inkludert den europeiske konkurransen mot Besiktas) avsluttet Club Brugge sitt møte med en skuffende 1-1 uavgjort. Ronny Deila startet sesongen bra med 10 av 12, men de siste resultatene har vært langt mindre flatterende: Brugge-mennene har kun hentet 6 poeng på sine fem siste Pro League-kamper. «Hva med overdeling for en tittelkandidat? ja»Klubbtreneren var enig. Denne uken er Teela hjemme… når mennene hennes reiser til Norge for å møte Bodo/Klimt i Conference League. Etter det venter et veldig varmt møte for ham i Schleswig. Uansett hva som skjer under den lange reisen til Skandinavia, kommer treneren tilbake til Liège med tvil. Håpet er ikke stort i det nordlige Venezia. «Første omgang var ganske dårligDeila fortsatte mens han igjen fikk laget sitt til å rotere. Det var min feil fordi vi endret pressemetoden. Andre periode var bedre, men Sint-Truden scoret på sin eneste sjanse. Nei, jeg tror ikke det er fordi vi har mange skader (Tajon Buchanan og Antonio Nusa er ikke tilgjengelig ennå). Alle lag er…» READ Twilight of the Football Gods er veldig givende Teknikk: Club Brook: Mignolet; Odoi, Mechele (86. Skoras), Boyata (46. Spieleers), De Cuyper; Skov Olsen, Nielsen (71. Wetlesen), Wanken, Onyedika (46. Palanta), Zingernagel; Jadkla (71. Thiago). Sind-Truden: Suzuki; Godot (84. Janssens), Smets, van Helden; Hashioka (80. Anano), Ito (80. Fujita), Delorge-Knieper, Steckers (70. Yamamoto), Bogott; Kaya, Koita. Dommer: MR. Laforge. Advarsler: Onetika, Jatkla, Balanta, Gaya. Mål: 47. Skov Olsen (1-0), 66. Koida (1-1).