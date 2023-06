Club Brugge føler seg bra om belgisk fotballs store problem: «Hvis du sammenligner det med Nederland…»

Profesjonelle klubber i Belgia opplever fortsatt mye tap, til tross for stor margin for forbedring. Alle burde dra i samme båt, men for øyeblikket er gapet mellom proffliga, politikk og lokale myndigheter fortsatt stort.

Spesielt når det kommer til stadioner. Fotballlag i Belgia kan ikke nå sitt fulle potensial hvis deres eksterne og omkringliggende infrastruktur ikke kan holde tritt. Ta en titt på Club Brook, som har prøvd å bygge en ny hule i mer enn et tiår. Deloittes forskning viser også at mange ting kan gjøres for å bedre situasjonen. «Det er vanskelig å anslå hva virkningen av de nye stadionene vil være. Men hvis du ser på beleggsprosenten i Nederland, er den høyere enn i Belgia.» «De nye stadionene vil helt sikkert ha en innvirkning på det. Den andre tingen er at disse stadionene lar ikke-diehard fotballfans bli underholdt. Når det gjelder kvaliteten på stadionmiljøer og omgivelser, har Belgia mye å forbedre,» heter det i Deloitte’s nettsted. Lorin Paris, administrerende direktør i Pro League, har drevet lobbyvirksomhet med relevante myndigheter i noen tid, men har allerede støtt på noen hindringer. «Infrastruktur spiller en viktig rolle, stadioner bør være mer komfortable.»