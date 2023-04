Club Brugge kan overby Anderlecht og tilby €6 millioner for en polsk kantspiller! – Hele fotballen

Leg Poznan-spilleren, som allerede var interessert i januar, kunne ta et steg videre i karrieren via Belgia.

Selv om Club Brugge ikke kvalifiserte seg til sluttspill 1, har Blauw & Zwart fortsatt en godt fylt bankkonto takket være nylig bemerkelsesverdige salgs- og tittel- og ligakvalifiseringsbonusmestere. Folket i Brugge, som ikke ønsker å oppleve så dårlige prestasjoner to år på rad, forventer allerede gode grep på overgangsmarkedet.

En av dem heter Michael Scoras. En viss Jan van den Broms ben Poznans venstre kantspiller, 23-åringen har åtte ligamål og sju mål i Conference League, der den polske siden kan sørge for å kvalifisere seg til semifinalen på gresset denne torsdagen. Fiorentina.

Et mål for Sporting d’Anderlecht siden januar …, den polske landslagsspilleren (4 landskamper inkludert 45 minutter mot Argentina i verdensmesterskapet), kan bli med Nordens Venezia for 6 millioner euro,Interiørspill. En sum som lederne av Mauves ikke var villige til å forplikte seg til.