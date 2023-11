Club Brugge sikrer sin europeiske fremtid ved å smelle til Besiktas

Club Brugge gjorde kort med Besiktas torsdag kveld i gruppe D i Conference League. En ettertrykkelig 0-5-seier sikrer at den kommer seg gjennom den europeiske vinteren, men kommer fortsatt til kort på toppplassen i gruppen. Med 13 poeng er Blauw en Zwart for øyeblikket 1. i sin gruppe, men må tape mot Bodo Klimt (10 poeng) på den siste dagen hvis de vil beholde den. Vinneren av gruppen vil kvalifisere seg direkte til 1/8-finalene i turneringen og førsteplassen vil spille den 1/16 (også kjent som sluttspill).

Som poengsummen indikerte, var forskjellen mellom de to lagene så betydelig at Bruges seier var udiskutabel. Overfor en samlet tyrkere og allerede sikret en exit før avspark, var Brugge ute i de første minuttene. Et streik fra avstand Kasper Nielsen (4.) og en avbøyning i det lille rektangeletIgor Thiago (14.) plasserte tropper Ronnie Deila I Velvet siden siste kvarter.

Besiktas kunne ha bommet på en spesielt stor sjanse hvis de prøvde en beskjeden reaksjon Ante Rebig (20.), Brugge gjenopptok sin marsj i andre periode… rett ut av garderoben igjen.

Igor Thiago leverte tidligere en dobbel (46.). Raphael Onyedika Allerede 0-4 i det 51. minutt. Andreas Skov Olsen I den siste halvtimen mens vi ventet på sluttsignalet avgjorde vi stillingen 0-5 i den 69. omgangen.

Hvis en 1. plass plassering ikke var fordelaktig, vil denne enorme gevinsten garantert være til fordel for moralen til Brugge-troppene og spesielt finner Ronny Deila. henne Standard søndag i mesterskapet.