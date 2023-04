Club Brugge: Vincent Mannerts avgang kan ikke lenger utelukkes

Siden 2011 har han dannet en suksessfull duo med Bart Verhehe. Duoen vant fem titler sammen og revolusjonerte Club Brugge. Men Vincent Mannart og presidenten var ikke lenger uatskillelige. Snøret har blitt stekt de siste månedene. I følge Het NewsblattVed sesongslutt er det en reell mulighet for at konsernsjefen slutter, selv om vedkommende bekrefter det. Komedie altså «Det er en sjanse for at han fortsatt er her.».

Club Brugges dårlige sesong og fullstendig tapte kampvalg (som oppsigelsen av Karl Hofkens eller induksjonen av Scott Parker) er nødvendig. Men alkoholmisbruk. Våre flamske kolleger har avslørt at Mannert ble fingert av klubbens styre etter at det ble inngitt en klage internt. Mannard har allerede vurdert å løfte sløret. Ifølge HNB er dette hans siste sjanse og ingen avvik vil bli tolerert når det gjelder oppførselen hans rundt alkohol. Mange faktorer veier i balansen. Club Brugge må først finne en erstatter for ham. Det økonomiske aspektet kompliserer også saken: Mannard får selskap av Lucas Verhaeck (sønn av presidenten), John Boon og Grizzly Sports-sjef Peter Vanhaeck, som eier 71,89 % av klubben.