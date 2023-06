CM Punk er lagt til det begrensede dør 2023-kortet

Vi visste allerede at Owen Hart-turneringen skulle starte veldig snart, men vi kjenner fortsatt ikke deltakerne.

AEW annonserte alle parentesene på herre- og damesiden under AEW Dynamite 21. juni 2023. Klammerne avslørte at CM Punk endelig ville holde kampen på Barred Door 2023 og bare Britt Baker ville ha en sjanse til å vinne. Konkurranse for andre gang i karrieren.

Owen Hart-tittelkampen for menn i 2023 er som følger:

25. juni Banned Door 2023: CM Punk vs. Satoshi Kojima

29. juni Kamp: Roderick Strong vs. Samoa Joe

29. juni (nærmere bestemt torsdag) Kamp: Dustin Rhodes vs Powerhouse Hobbs

29. juni Showdown: Juice Robinson vs. Ricky Starks

Semifinaler og finaler fortsetter i AEW Clash hver uke.

Owen Hart 2023-tittelkampen på kvinnesiden vil være:

23. juni Rampage: Anna Jay vs. Himmelblå

24. juni Showdown: Nyla Rose mot Willow Nightingale

The Forbidden Door 2023 25. juni (Zero Hour Pre-Show): Athena vs Billy Starks

28. juni kl Dynamite: Britt Baker vs. Ruby Soho

En konkurranse som hedrer Owen Harts karriere og hans stiftelse i Canada.

Bildekreditt: AEW