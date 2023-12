CM Punk og Ace Steel signerte en livstids NDA med AEW

CM Punk ble sparket fra AEW etter en «farlig» hendelse på All In 2023 i London. Ettersom etterforskningen fortsatt sies å pågå, vet vi fortsatt ikke hva som skjedde bak kulissene, men la oss ikke glemme den første hendelsen.

På AEW All Out 2022 var det en kjent feide mellom CM Punk og Ace Steel mot The Elite. Selv om vi fortsatt ikke vet hva som egentlig skjedde bak kulissene i Chicago, er det mange versjoner av ryktene du kanskje har lest på Catch-Newz. I dag forstår vi godt at ingenting konkret er kjent om denne historien.

CM Punk og Ace Steeles advokat Stephen P. New ble intervjuet for 'Wrestling with Rip Rogers'-podcasten og bekreftet at CM Punk og Ace Steel var under en NDA-kontrakt. Dette er en avtale som fører til en taushetserklæring, og denne avtalen hindrer CM Punk og Ace Steel i å rapportere hva som skjedde bak kulissene på AEW All Out 2022.

Dette forklarer hvorfor CM Punk og Ace Steel er tause om AEW selv om de ikke er under kontrakt. Advokaten sier at den eneste personen som ikke er omfattet av NDA-avtalen er Ace Steeles kone, Lucy. Han er den eneste mulige personen som kan avsløre sannheten i denne historien.

Bildekreditt: AEW