CNOOC lanserer en flytende vindplan for å “bygge et nytt energiprosjekt” i Storbritannia

CNOOC har anskaffet planer om å elektrifisere Nordsjøplattformene gjennom flytende vind og “bygge nye energivirksomheter” i Storbritannia.

Visepresident for utvikling, Craig Bavelli, snakket på EIC Decarbonization Conference i Nordsjøen onsdag og diskuterte muligheten for å redusere utslippene i regionen.

CNOOC-plattformene Buzzard, Golden Eagle og Scott produserer omtrent 10% av Storbritannias olje- og gassforsyning, men de slipper også ut rundt 900 000 tonn karbondioksid årlig, tilsvarende omtrent 5% av Storbritannias hjem.

Han forklarte denne muligheten og sa at elektrisitet fra fornybar energi kan kutte rundt 70% av disse utslippene, som for tiden kommer fra gassturbiner for å generere elektrisitet om bord.

“Vår største mulighet til å redusere klimagasser er gjennom elektrisitet,” sa Mr. Paveli.

“ Så vi har (a) et spesifikt prosjekt som opererer på en flytende vindpark, ikke bare for å fjerne karbon fra eiendelene våre, men også i større skala for å bygge en ny energivirksomhet for CNOOC i Storbritannia.

“Vi har også vært veldig aktive med OGUK-teamet på Nordsjøoverføringsavtalen, og deres første fokus vil være på strøm.”

Flytende vind er en blomstrende virksomhet i Nordsjøen, men bare Hywind Scotland utenfor Peterhead er for tiden i drift.

Kincardine, utenfor kysten av Aberdeen, genererer kraft fra en enkelt turbin, men det bredere prosjektet er fortsatt under konstruksjon, i likhet med Hywind Tampen utenfor Norge, som skal brukes til å elektrifisere Equinor-plattformer.

OGA, Wood og andre var også på Logah, For å diskutere bredere elektriske ambisjoner over Murray Firth og Nord-Sentralhavet.

Paveli sa at han var rolig mens han snakket om detaljene i CNOOC-prosjektet, for hele Storbritannias sektor, hadde regjeringens mål på netto null en galvaniserende effekt.

Han sa også at CNOOC vil dra nytte av opplevelsen av One-Dyas, en partner i Buzzard and Golden Eagle-prosjektene, innen elektrisitet i Nederland.

“Vi har nå sett et så stort skritt fra den britiske regjeringen for å sette netto-nullmål at det vekket oss. Så selvfølgelig kan vi teknisk snakke med andre regulatorer og andre selskaper. Vi har inngått samarbeid med One-Dyas som bare kunngjorde at de forsyner Nederland (deres eiendeler) med strøm. Av fornybare energikilder i Tyskland, så selvfølgelig vil vi snakke med dem om hvordan det hele skjer.

“Vi har nå måttet gjøre noe, og det er derfor min kommentar er at vi må omfavne dette som en ny forretningsmulighet, ikke et samsvarsspørsmål, og så begynner vi å lære. Men jeg tror andre land allerede har nådd dette stedet. “