Co-chairs Rocklik og Wingard på Tour de France, Dumoulin i Giro

“I 2021 hadde vi den beste turen i vår historie med fire etappeseire og andreplass i den generelle kategorien.“, sa Zeeman.”Vi vil gjøre alt vi kan for å prestere bedre i juli, men vi vet at konkurransen er tøff. Tadej Pogacar er en favoritt igjen og vi er en av utfordrerne. Med Primoz (Roglic) og Jonas (Vingegaard) sikter vi mot høyest mulig nivå“.

Det nederlandske laget sa under sesongens presentasjon tirsdag at de to siste innehaverne vil bli annonsert i mai.

Rocklik endte deretter på andreplass i de to siste utgavene av Wingguard-turneen, hver gang bak sloveneren. Thadej Bokakar .

Det nederlandske laget Jumbo, på jakt etter den endelige gule trøya, slapp navnene på seks av de åtte rytterne for Tour de France med slovenerne på tirsdag. Primos Rocklick Og dansk Jonas Wingcard Til lederne.

For hans del, nederlenderen Tom Dumoulin, Den andre på turné i 2018, skal delta i Zero i år, i et løp han vant i 2017, på det norske selskapet Tobias Foss.

Zeeman kunngjorde også en annen prioritet i 2022 for laget sitt: “Vi ønsker å konkurrere om å vinne monumenter“, Store løp en dag.

Vinneren av Milan-Sunremo i 2020, Van Airt vil lede laget styrket av ankomsten av franskmenn i de første beste klassikerne. Christophe Laporte Og belgierne Daisy Benoit Og Tosh van der Sante.

“Christophe har allerede vist at han kan komme langt i klassikerne. Vi snakket lenge med ham, analyserte dataene hans og diskuterte ambisjonene hans. Trenger å få mye mer spesielt når det gjelder ytelse.Sa Ziemann, en fransk rytter fra Cofetties-laget.

Om Volda gjorde laglederen det klart at han ville bli tatt ut etter turneen. Men han sa at hans avreise fra Nederland til Utrecht 19. august ville inspirere ham til å bygge et lag som er i stand til å skinne i startlagets tidsøking.