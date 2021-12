Co-Landas neste sesong lover å bli strålende: «Aldri sett», lover Denise Brockniard

Den tjuende utgaven av Co-Landa «Co-Land: The Legend», som samler seriens mest ikoniske eventyrere, vil kjenne sin største vinner 14. desember. Hvis Claude, Laurent, Bill, Jade eller Sam, Alex eller Ugo – de tre eksilene på den utkastede øya – fortsatt kunne kreve tittelen, tenker programmets populære programleder, Denise Progniard, allerede på resten.

I et intervju med Le Parisien denne lørdagen sa programlederen at neste sesongs opptak er over. Ifølge Denise Progniart vil den 21. utgaven, som finner sted i Asia – sannsynligvis Thailand, glede reality-TV-fans. “Hva kan jeg fortelle deg«Det ville være en stor overraskelse“, lovte programlederen, kunngjorde han “Uhørt, i sentrum av det hele, er det absolutte symbolet, totemet Ko-Landa“.

Hvis deltakerne eller programlederen ikke ønsket å gi ytterligere informasjon om sendedatoen for denne nye sesongen, annonserte han at en legendarisk begivenhet som ikke var med i de tidligere utgavene, inkludert «Co-Landa: The Legend» ville være flott. Tilbake i 2022: Smaking.



Mens han venter på denne 21. utgaven, inviterer Denis Brogniart fans til å møte de to siste episodene av denne strålende sesongen tirsdag 7. og 14. desember, hvis epilog absolutt har mange overraskelser.