Cochrane hyller Strome Arno på scenen (video)

I februar i fjor gikk Strome sammen med Arno på scenen i AP for å synge Putten, Putten, Sist så godt og skapte en overraskelse! (Det gjorde de allerede under Victoria de la Music 2012). Denne lørdagen 23. april etter De har allerede opptrådt der sist lørdagStrome oppdager publikum til den legendariske Coachella-festivalen i California-ørkenen.

En forestilling preget av sangerens rørende gest på slutten av konserten. Maestroen ønsket virkelig å hylle Arno som døde på høylys dag. «Jeg ønsket å dedikere denne konserten til artisten jeg elsker. Han vinket mot mengden og kunngjorde på engelsk da han dro. Han er en belgisk artist som gikk bort i dag. Jeg ønsket å dedikere denne konserten til Arno. Lag litt lyd for ham. Coachella, takk! «Selv om de fleste seerne ikke kjente Arno, var publikum enige og showet ble avsluttet med en vakker hyllest til den belgiske rockeren. Veldig trist å vite at onkelen dro! Mine dypeste kondolanser til familien, skrev han i Arnos svart-hvite bildetekst for et bilde.

En forpliktelse til crore

I løpet av noen dager med filming med Pablo Andres i California, deltok komikeren Cody Coachella på Strome-konserten. Under showet nevnte sangeren navnet på Grand Cactus-komikeren i en av sangene hans. Midt i den dansende folkemengden filmet Cody det øyeblikket Story på Instagramen hans. «Takk for engasjementet midt i Coachella. Er bra«.