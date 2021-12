“Cocoon of stars”, universets alder, eksoplaneter … Hva Hubble-teleskopet har fortalt oss

Faller nå ofte dekomponert og vil snart bli erstattet, som kan skje andre steder, av et yngre og kraftigere teleskop, James Webb-romteleskopet. Så ved første øyekast kan man tro at Hubble-teleskopet, som ble skutt opp i 1990, er i ferd med å bli foreldet. Enda verre, det vekker nå likegyldighet.

Det er det imidlertid ikke. For i en tid da dens etterfølger vil bli skutt ut i verdensrommet, forblir det vitenskapelige samfunnet veldig knyttet til Hubble, for de mange tjenestene som tilbys.

“Hubble er det mest brukte teleskopet de siste 20 årene”, minnes Hakim Atek, astrofysiker ved Institut d’astrophysique de Paris. “Når det gjelder vitenskapelig produksjon, tror jeg det ikke har noen like”selv anslår forskeren.

Og denne Hubble-støttede vitenskapelige produksjonen, rik, ifølge legenden, med mer enn 1700 publikasjoner, har ført til en rekke funn. Hva er de ? Og hvordan var de avgjørende? Vi tar status.

Observasjon av de første galaksene

Hvordan så de første galaksene ut, de som ble født noen få titalls eller til og med noen hundre millioner år (et strå) etter universets fødsel, som skjedde midt i hvem vet hva og hvem vet hvor, det er disse 13,8 tusen millionene? år? Hubble har gitt svaret på dette svimlende spørsmålet.

Fordi, takket være kraften og plasseringen i rommet (som plasserer den utenfor jordens atmosfære og ulempen den forårsaker), “Vi har oppdaget mange fjerne galakser”, og derfor svært gammel, oppsummerer Hakim Atek. Med Hubble er det nå mulig, til og med vanlig, å observere galakser født på den tiden da universet hadde “Mindre enn en milliard år”.

I 2012 klarte Hubble til og med å fange bildet av en galakse 13,3 milliarder år gammel, eller 400 til 500 millioner år gammel. ” kun “ etter universets fødsel.

Et rom-tidsfremskritt som bare Hubble kunne tillate: på jorden kunne teleskoper på den tiden gå tilbake “bare” opptil 7 milliarder år, minnes Nasjonalt senter for romstudier (CNES). Kort, “Vi har krysset en uhyrlig milepæl med Hubble”begeistret Philippe Laudet, direktør for astrofysikkprogrammet CNES. Hubble faktisk “Enorm bildekvalitet”, oppsummerer Anne-Marie Lagrange, astrofysiker ved Institute of Planetology and Astrophysics i Grenoble.

Den mest kjente galaksehistorien

Denne oppstigningen til det tidlige universet, muliggjort av Hubble, tillot også forskere å forstå bedre “Utviklingen av galakser” og måten de fikk det på “Strukturert” over tid, oppsummerer Philippe Laudet.

Takket være Hubbles observasjoner har forskere klart å definere hva han kaller “Den hierarkiske dannelsen av galakser”, med ordene til Hakim Atek. “Jo fjernere galaksene er, jo mindre er de og jo mer deformerte er de, og etter hvert som vi vender tilbake til i dag, blir galaksene mer og mer massive, mer og mer strukturerte.”, beskriver forskeren ved Institut d’astrophysique de Paris.

En analyse gjort mulig av Hubble som gjør det mulig, som Philippe Laudet minner oss om, å fotografere galakser “For alle aldre”.

En ny visjon om utvidelsen av universet

Før HubbleVi visste at universet utvidet seg, eller rettere sagt at det utvidet seg (objektene i det beveget seg bort fra hverandre). Men vi visste ikke den nøyaktige hastigheten på denne bevegelsen. Det har nettopp blitt estimert, som et resultat av Einsteins teorier, at en tiltrekningskraft som utgjør en bremse bremset ned på grunn av tyngdekraften. Men Hubble vil hjelpe til med å omorganisere listene.

I 1998 avslørte Adam Riess, Saul Perlmutter, Brian Schmidt, ved å bruke blant annet data fra romteleskopet at universets utvidelse akselererer ! En oppdagelse som ga dem Nobelprisen i fysikk i 2011.

Siden denne første oppdagelsen har hastigheten på denne utvidelsen vært gjenstand for flere studier, “Med mindre usikkerhet og større presisjon”sier Hakim Atek. For husk forskeren, “Hubble gjorde bruken av fjerne stjerner mulig” som referansepunkt for beregninger og dermed tillatt “Mer tydelig oppdage denne akselerasjonen av utvidelsen av universet”. I 2019 har Adam Riess, fortsatt med hjelp av Hubble, også publisert et nytt estimat. gjeldende hastighet på denne utvidelsen (74,03 km/s per megaparsek av avstand, for ordens skyld).

Og også siden det, ifølge de foregående teoriene, ikke er kjent å si hva som forårsaker denne akselerasjonen av universet, er Hubbles observasjoner også indirekte opphavet til teorien om eksistensen av et univers. “Mørk energi” som, selv om det fortsatt er ukjent og ikke oppfattet, virker på dynamikken i universet.

Mørk materie avslørt

Ifølge Philippe Laudet ga Hubble til og med “Fødsel av to av de nye konseptene vi har i astrofysikk, som er mørk energi og mørk materie”.

Fordi den mørke siden av universet ikke bare skyldes mørk energi. Det er også en “svart materie”, usynlig for det blotte øye, men som effektivt virker på utviklingen.

Les også: Fysisk. Mørk materie, mørk gjenstand for undersøkelse

Og det var Hubble som gjorde det mulig å empirisk demonstrere dens eksistens. Faktisk var teleskopet i stand til å observere effektene av “Gravitasjonsbriller”, dette fenomenet, der lyset som kommer fra en galakse som ligger bak en annen, forvrenges av massen til sistnevnte. “Et fenomen spådd av Einstein og som Hubble ser veldig godt”Philippe Laudet

Imidlertid har disse observasjonene i visse tilfeller vist at den synlige massen til visse galakser ikke var tilstrekkelig til å forklare omfanget av de observerte deformasjonene. Det er derfor en usynlig materie som, selv om den ikke er merkbar, virker på universet. Det er mørk materie.

Kombinert med mørk energi innebærer det det “Universet er 95 % usynlig for oss. Vi sa det ikke i 1990. Vi sier det nå, takket være Hubble.”Philippe Laudet avslutter.

En bedre bestemt alder av universet

Hubble-teleskopet har også gjort det mulig å foredle menneskehetens kunnskap om universets alder. “Før Hubble hadde vi allerede målinger av denne alderen av universet, men vi hadde enorme feilstreker.”minnes Hakim Atek.

Imidlertid har Hubble-funksjonene gitt forskere en måte, via observasjon av fjerne himmellegemer, for å beregne konstanten med samme navn, som definerer “Hastigheten som universet utvider seg med », Forklar Hakim Atek. “Det er takket være Hubble at vi har vært i stand til å måle denne konstanten nøyaktig og utlede universets alder.”. Det var i begynnelsen av det andre årtusenet, under ledelse av kanadisk-amerikanske Wendy Freedman.

Les også: Hubble bestemte universets alder

En bedre utsikt over “stjernenes kokong”

Teleskopet ga også viktig informasjon om stjernedannelse. Det var nettopp observasjonen, i 1995, av «skapelsens søyler» som gjorde at vi kunne lære mer om dette fenomenet.

For takket være hans “Helt ekstraordinær kvalitet på observasjon i det synlige”sa Thierry Laudet, Hubble var i stand til å skanne et område av Ørnetåken “Hvor det er skyer av gass og støv og hvor stjerner ble mistenkt for å dannes”. Og disse mistankene viste seg å være sanne. Bildene tillatt å se “Hva er strukturen til den molekylære gassen rundt disse stjernene, og hvor mange stjerner er det i disse formasjonskokongene? », forklarer Hakim Atek. «Vi så nesten dem bli født, stjernene! “til høyre for Philippe

I november i fjor la NASA ut et bilde av disse kjendisene på Twitter. “Skapelsens søyler” :

?? Disse rankene av kosmisk gass og støv er kjent som «Skapelsens søyler» og føder nye stjerner, begravet i nålene deres. Feire #Tåken november med @NASAHubble og lær mer om denne skjønnheten som ligger i Eagle Nebula: https://t.co/oXic9HMAw5 pic.twitter.com/V47UaxDn7I – NASA (@NASA) 20. november 2021

Bedre definerte sorte hull

Hubbles bidrag er også avgjørende med tanke på sorte hull, disse astronomiske objektene så tette at lys ikke kan slippe unna.

Fordi, ved å multiplisere observasjonene, nær eller fjern, “Hubble gjorde det mulig å oppdage at det var store hyperkoblinger, helt svarte, i sentrum av alle galakser, eller nesten det.”, av Philippe Laudet.

Og Hubble har også utmerket seg ved å oppdage et svart hull som ikke burde eksistere Hvor en gruppe sorte hull.

Bedre definerte planeter og eksoplaneter

Hubble var også avgjørende med hensyn til eksoplaneter, de planetene som ligger utenfor solsystemet. Hvis den første av disse ble oppdaget uten din hjelp, “Hubble sendte ut det første synlige lysbildet av en eksoplanet”, husket i 2020 til Vest-Frankrike , Fabienne Casoli, astrofysiker, president for Paris-observatoriet.

Fremfor alt tillot Hubble “karakterisering” eksoplaneter, “Spesielt kunnskapen om atmosfæren », minnes Hakim Atek. Så vi vet at rundt noen av dem er det karbon, hydrogen og til og med oksygen.

Anne-Marie Lagrange minner også om at Hubble gjorde det mulig å observere “Gassblokkene der planeter dannes” edet var han også “Veldig god til å oppdage støvplater” som kan tjene som planetenes vugge.

Ballen er nå i banen til James Webb-teleskopet.

I sin tretti år lange karriere har Hubble derfor vært vektoren for store vitenskapelige fremskritt, og på mange felt innen astronomi og astrofysikk.

Vil etterfølgeren, James Webb Telescop, gjøre det bedre? Det er sannsynlig. Med en større diameter (6,5 meter mot 2,4 meter, skutt mye mer ut i verdensrommet (1,5 millioner kilometer mot 500 km), var den i alle fall designet for det.