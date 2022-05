Cody Rhodes» drømmefiende

Cody Rhodes vil delta på Stone Gold Steve Austins Broken Skull Sessions denne fredagen. Før dette intervjuet konfronterte stjernen Seth Rollins på WrestleMania Backlash, og svarte på en rekke spørsmål reist av Steve Austin i en kort video lagt ut på sosiale medier.

Blant dem: Hvem er hans drømmefiende? Cody Rhodes svarer på spørsmålet … A.J. Stiler ! Siden de to bryterne for øyeblikket er på samme liste, kan de nå ha muligheten til å møte hverandre før neste utkast er planlagt til september 2022. Her er noen spørsmål stilt under denne videoen:

– Beste Zelda-spill: Ocarina av tiden

– Hans favoritt berg-og-dal-bane: Cedar Point Maverick

– Hans favorittarena for bryting: Wells Fargo Arena (Philadelphia)

– Hans favoritt WWE-kamp: Hulk Hogan mot The Rock

– Hans favorittband: Lady Piece

– Hennes favoritt TV-program gjennom tidene: Button ble reddet av klokken

Hele videoen er tilgjengelig nedenfor:

30 sekunder på klokken. La oss se hvor mange spørsmål ட Codyrods Kan svare! Og ikke glem å streame siste episode @steveaustinBSRS #BrokenSkullSessions Eksklusivt denne fredagen med The American Nightmare @peacockTV I USA og WWENnettverk Alle andre steder! pic.twitter.com/MqyDi1Usfs – WWE-nettverk (WWENetwork) 3. mai 2022

Bildekreditt: WWE