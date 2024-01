Cody Rhodes lover å vinne Royal Rumble og WWE Championship

Etter fredagskveldens episode av SmackDown fredag ​​19. januar 2024 dukket WWE Superstar Cody Rhodes opp i hjembyen Atlanta, Georgia for å snakke med publikum om målene hans for WrestleMania Adventure 40. Cody Rhodes forteller oss:

«Atlanta er hjembyen min, jeg har gjort noen dumme ting her, jeg har hoppet av et høyt bur, jeg har satt fyr på meg selv, jeg har kjempet mot Brock Lesnar, jeg har gjort noen dumme ting. Men alle som streber etter å gi til denne byen, til landsbyen, til samfunnet som oppdro meg er noe jeg vil huske, du. Når du er hjemme,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Hjemme deler du ting som bare du deler hjemme, og her er noen få, det eneste jeg jeg er lei av å komme hjem kommer tom hjem- jeg tror jeg må endre på det. Jeg er ikke beskyttet mot alle nyhetene, alt som skjer på jobben. Jeg er den beste mannen for jobben. Jeg skal til Royal Rumble og jeg kommer til å bringe et mesterskap tilbake til Atlanta.»