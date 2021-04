CoinGeek Pulse Episode 42: Norges CPTC-prøve, Eminem NFT og Hashing It Out Premiere

Utallige land har hoppet inn, og etter fire års forskning har Norge kunngjort at de er klare til å teste sin egen sentralbank digitale valuta (CPTC). Landet ser etter private og offentlige blockchains inkludert Bitcoin SV. Hva vil være PSVs rolle i etableringen av den norske CPTC?

Ansett for å være det minst kontantstrammede landet i verden når det gjelder å ha den laveste andelen pengeoverføringer i verden, vil Norge begynne å teste teknologiske løsninger for CPTC de neste to årene.

I Rapport fra Norges Bank Nylig bemerker det at rollebesetningen har argumentert for delvise eller komplette løsninger basert på distribuert hovedboksteknologi. Banken hevder at noen har hevdet at den digitale signalprosessoren (DSP) ble inkludert som et program (smarte tilbud) i åpen blockchain, som Ethereum eller Bitcoin SV eller private blockchains. Rapporten skisserer ideer om hvordan man kan etablere konsensusalgoritmer og en dynamikk mellom tekniske løsninger.

Norges Banks forskning har som mål å teste tekniske løsninger for å analysere formålet og effekten av innføringen av CPTC. Det er ikke satt noen frist når du starter en CPTC i landet.

Tidligere denne uken ble Grammy-prisvinnende kunstner Eminem med på det populære NFT-markedet.

Marshall Mothers, bedre kjent som Eminem, Hans første samling var NFD. Nifty Gateway via søndag.

Eminem presenterte samlingen sin på en digital festival kalt Shady Khan, som er modellert etter tradisjonelle ‘Khan’ -samlinger der fans samler og bytter varer. “Han samlet inn 78 1,78 millioner.

Utgivelsen inneholdt hans første produksjoner av beats, digitale actionfigurer og et videoklipp av sitt slag.STANS HEFN”, 000 100 000 mottatt. Dette inkluderer det sjeldne paret av Eminem X Carhart Air Jordan joggesko med andre kroppsdeler.

Rob er en ivrig samler av legendariske vintageleker, tegneserier og visittkort.

CoinGeeks nye show, “Hashing It Out with Peggy Ligero”, hadde premiere denne uken og snakket om nedleggelsen av CalvinAir.com med Ayr Group og CoinGeek-grunnleggeren Calvin Ayre Bitcoin Becky og hvordan online spillindustrien passer. Fortsetter i Bitcoin.

Iyer deler, “Min spådom er at spill i løpet av de neste 10 årene vil skje – bortsett fra spill – men alt, forretningsdrift, forretningsdrift, forretningsbetaling – vil alt bli gjort på blockchain. ”

Se hele kapittelet her.

Ny i Bitcoin? Sjekk ut CoinGeek Bitcoin for nybegynnere Seksjon, den ultimate ressursveiledningen for å lære mer om Bitcoin – opprinnelig forestilt av Satoshi Nagamoto og Blockchain.