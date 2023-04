Cola-automater på skolene er definitivt slutt!

Drikkeautomater fra Coca-Cola-merket, som har vært forbudt på barneskoler i årevis, vil også forsvinne fra ungdomsskolene innen utgangen av året. Det er merket selv som erklærer det i et brev.

«Vi mener det er viktig å følge samfunnsdebatten om denne saken nøye og om nødvendig svare på endrede forventninger når det gjelder selvregulering. Av disse grunner tar vi i dag forretningsbeslutningen om å stoppe salget vårt i ungdomsskolene. . Og i Luxembourg innen slutten av året», forklarer en salgssjef for merkevaren i et dokument sendt til skolene. .

For Ecolo MP Jean-Philippe Florent er dette «gode nyheter».

«I løpet av tre måneder vil alle Coca-Cola-distributører forsvinne fra belgiske skoler. Merket er godt klar over at tilstedeværelsen av produktene deres på skolene er en bekymring. Det er anslått at mellom 10 og 25 % av unge under 18 år er overvektige. Spørsmålet om forbruk av brus på skolene har vært gjenstand for en reell debatt i årevis. Ved å bestemme seg for å trekke seg fra, kan Cola bare håpe. Han sier.

«Neste trinn er avgjørelsen til de som deler ut sjokoladeplater og pakker med potetgull. Jeg er klar over forbudet. Tenåringer kan spise hva de vil. Det er ikke å forby dem å spise sjokolade eller potetgull, men å huske én ting. Målet med skolen er å gi et sunt miljø for elevene.»Han legger til.