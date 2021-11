Colruyt åpner sitt første belgiske supermarked åpent 7 dager i uken, 24 timer i døgnet!

Takket være XTra-kortet og teknologien handler kundene med selvbetjening og egenbetaling.

Dette er den første store Colruyt Group-debuten denne tirsdagen med åpningen av sin første selvbetjente butikk som er tilgjengelig 7 dager i uken, 24 timer i døgnet. Det er byen Gent som vil fortjene denne premieren. Ønsker den første OKay Direct velkommen, som utvilsomt vil etablere seg raskt andre steder i landet. “For å fortsette å betjene kundene våre optimalt, studerer og utvikler vi hele tiden innovative løsninger som sikrer en enkel, rask og effektiv butikkopplevelse.”, sier Gert Summers, direktør for OKay.

I denne moderne urbane butikken vil kundene kunne handle hver dag i uken, dag og natt, takket være teknologi utviklet av Smart Technics, det innovative selskapet til Colruyt Group. Konkret kommer kunden til butikken ved å skanne QR-koden til appen sin eller Xtra-kortet sitt. Denne QR-koden brukes også til å åpne (kjølte) skapdører for å fjerne produkter. Alle kjøp registreres basert på produktdeteksjonssystemet i hyllene. Når kunden lukker døren, legges produktene de fjernet fra hyllene automatisk i handlekurven. Ved å skanne QR-koden på nytt i kassen beregnes det endelige beløpet og kunden kan betale elektronisk før han forlater butikken. Dette systemet lar kundene gjøre sine kjøp helt uavhengig og i sitt eget tempo.

Det 150 kvadratmeter store handelsområdet byr på en variasjon på 650 produkter, fra A-merker og egne merker som Boni og Everyday.