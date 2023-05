Colruyt avviser Mondelez-prisøkninger: mange Lu-, Milka- eller Côte d’Or-produkter er utsolgt!

Colruyt-kunder opplever mangel på enkelte produkter i Mondelez-serien. Distributøren leder en konfrontasjon med produsenten, og avviser de nye prisøkningene som sistnevnte ønsker å innføre.

«Det er signert en årsavtale, for hele året 2023, med vår leverandør Mondelez, som leverer merker som Lu, Oreo, Milka, Belvita, Côte d’Or, Stimorol og Philadelphia. Til tross for avtalen har Mondelez informert oss at den ønsker å gjennomføre en betydelig økning Vi som Colruyt Group er ikke enig i dette nye kravet om prisøkninger.Vi anser det som svært viktig å undersøke denne problemstillingen med et svært kritisk blikk, fordi vi er leddet i kjeden som må beskytte forbrukernes lommebøker, spesielt som en aktør som praktiserer de beste prisene.»

Mens stigende energi- og råvarepriser utgjorde en eksepsjonell situasjon i fjor, tvang Colruyt og dets leverandører til å sitte rundt forhandlingsbordet for «For å se hvordan vi i fellesskap kan sikre at hvert ledd i kjeden gir et passende bidrag til sine evner, med gruppen som er interessert i å sikre at dette også forblir mulig for sine leverandører.»

«I dag er situasjonen en helt annen, og vi rettferdiggjør ikke lenger betydelige prisøkninger. På den ene siden er det uforutsette elementet ikke lenger til stede. Leverandører, som oss, har vært i stand til å forberede seg på å øke permanente kostnadselementer, som arbeidskraft kostnader.På den annen side ser vi at energi- og råvareprisene faller, så vi anslår at lavere priser vil være forsvarlig.

Denne konfrontasjonen resulterer i at Mondelez-produkter er utsolgt hos Colruyt, noe som også påvirker butikkrekvisita. Vi har imidlertid et bredt spekter av høykvalitetsprodukter fra andre kjente merker og egne merker, og tilbyr en rekke alternative produkter for å gi våre kunder tilstrekkelig valg.Vi vil gjøre alt vi kan for å løse situasjonen . Vi opprettholder imidlertid vår holdning om at vi ønsker å beskytte våre kunders lommebøker fremfor alt annet, og at dette fortsetter å være vår høyeste prioritet.»