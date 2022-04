Supermarkedskjeden har mer enn 200 hektar dyrkbar jord, hvorav mer enn 30 hektar ligger i tilknytning til distribusjonssentrene i Hull (Flamsk-Brabant) og Liesness (Haeno). plHalvparten av jordbruksarealet Colruyt ervervet ligger på landsbygda på hver side av den språklige grensen.

Jorder og plener er gruppert rundt et lisensieringsdistribusjonssenter som Colruyt bruker for hurtiggående produkter. Landet ligger hovedsakelig sør i Rons, i Frascens-les-Anfaings, Léuses-en-Haenos og Athes, og i mindre grad i Celles, Brugge og Echosens. Colruyt ønsker å selge råvarer dyrket på jordbruksland i sine egne butikker.

I første halvår 2021 opplevde prisen på jordbruksareal den største økningen på 5 år. Gjennomsnittlig hektarpris har økt mest i Hino i prosent. ikkeImidlertid forble gjennomsnittsprisen per hektar i Hainaut den nest laveste per hektar sammenlignet med de andre belgiske provinsene. I gjennomsnitt er kostnaden for en hektar jordbruksareal i Hino 34 828 euro. I Vest-Flandern og Antwerpen mer enn dobles det.