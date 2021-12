Colruyt, Delhaize, bpost …: Mange butikker og tjenester har reduserte åpningstider 31. desember

En oppdatering åpner for mat- og servicebutikker fredag ​​31. desember.







av redaksjonen

Publisert 31.12.2021 06:39 Lesetid: 2 minutter



sHatte- og servicebutikker åpner fredag ​​nyttårsaften? Vi evaluerer. Merk at ved å følge prosedyrene til den rådgivende komiteen er det kun mulig å handle for to.







Supermarked

På Colruyt-siden vil skilting, samt Okay-butikker, være stengt 1. januar. Det vil være åpent fra 08.00 til 21.00 torsdag 30.12 og fra 8.00 til 18.00 fredag ​​31.12. Det samme scenarioet gjelder for makrohypermarkedet.

Ved siden av DelhaizeDe fleste Delhaize-butikker stenger 1. januar og stenger tidligere enn vanlig fredag ​​31. desember. Imidlertid vil mange AD Delhaize holde åpent 1. januar.

Nærbutikker kan åpne dørene, avhengig av ønskene til de uavhengige eierne av disse butikkene.

Tjenester

Apoteker vil holde stengt på nyttårsdag. Du kan imidlertid ringe Vaktapotek i byen din For ethvert akutt behov for medisiner.

Postkontorene er stengt på følgende datoer: 31/12 (kun ettermiddag) og 01/01. Brev og pakker deles ikke ut 1. januar, men 31. desember.

Bankene stenger 1. januar. 31. desember holder de åpent i redusert åpningstid.

Avdelinger, enten de er kommunale eller føderale, stenger også dørene.