Colruyt-kunder ble overrasket over å se en lapp i butikkhyllene!

«Maksimalt 10 stk per kunde. Så, det er nok til alle,» kan de lese skiltet i butikker? grunnen? Noen kjøpere drar fordel av de lavere prisene på enkelte produkter til å kjøpe store mengder, enten for lager eller for videresalg.

Midt i koronaviruskrisen har mange belgiere hastet til supermarkeder for å fylle opp toalettpapir, mel, sukker eller til og med pasta. Tomme hyller, butikker måtte pålegge sine kunder en kjøpsgrense. Rebelote denne måneden april 2023. Faktisk ble Colruyt-kunder overrasket over å se en lapp i hyllene.

Nathalie Roisin fra Colruyt forklarer til kolleger i NB: «Vi så kjøpere og selgere som kjøpte i store mengder, noe som gjorde at hyllene sto i fare for å stå tomme. Som et resultat begrenser vi antall stykker per kunde (… ) Det er allerede veldig lave priser på mange produkter Essentials foreløpig. Og siden vi alltid garanterer de laveste prisene hos Colruyt, er disse de billigste hos oss.»