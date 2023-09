Comettos ModulMAX SP-E under ekstreme forhold i Norge

Hydro Aluminium Metal, et norsk selskap som spesialiserer seg på aluminiumsproduksjon, har investert i et 10-akset Cometto ModulMAX SP-E selvgående kjøretøy. Den utmerker seg ved en nyttelast på 250 tonn, men også ved at den kan operere med en magnetisk flukstetthet på 610 gauss (gauss er måleenheten for magnetfelt). I et slikt miljø oppfyller ikke fjernkontrollen og elektronisk styring av den nye selvgående enheten disse kravene. I denne typen miljø, med disse imponerende magnetiske øyeblikkene, står selv en 41 mm skiftenøkkel oppreist av magi!

«Med sikkerhetstiltak rettet mot de elektriske ventilene og PC-en med sine elektroniske kontrolltavler, har utviklerne våre lykkes i å lage et kjøretøy som er kompatibelt med dette spesifikke miljøet,» forklarer prosjektleder Joachim Kolb. Designet med all Cometto-kunnskap, dette 3 m brede selvgående kjøretøyet med åtte hjul per aksellinje er ansvarlig for å transportere containeren (potshell) fra produksjonshallen til reparasjonsområdet i hydroanlegget. Boksen er utstyrt med nye katoder og ny pakning. Deretter bringes de lave reaktorskallene i omgangene tilbake til produksjonshallen.

Kjøretøyblandingen som leveres til Hydro består av en 4-akslet blokk og en 6-akslet blokk med avstandsstykker. Den 372 kW kraftpakken til de to Tier 5-dieselmotorene og førerhuset er lagt over chassiset, noe som sikrer at den totale lengden er så kompakt som mulig. Denne konstruksjonen gjør at sjåføren kan nyte en optimal utsikt under transport.