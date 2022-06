Commandos 3 – HD Remaster annonsert med trailer, skjermbilder og remasterdetaljer.

Den tredje delen i Piro Studios» favoritt action-strategiserie i HD kommer ut senere i år.

Oppdater:Etter den offisielle kunngjøringen har Commandos 3 – HD Remaster blitt bekreftet å komme i PC-butikker (Steam, GOG og Microsoft Store, PS5, PS4, Xbox X | S Series, Xbox One, Nintendo Switch og, for første gang). , PC og Xbox Game Pass.

Opprinnelig melding: Til alles overraskelse ble Commandos 3 – Purchase Sheet for HD Remaster, Remastering Commandos 3: Destination Berlin utgitt for nesten 20 år siden i år, og er nå tilgjengelig på Steam. Den var en hit i butikkene for PC, PlayStation og Xbox på slutten av 2020.

Commandos 3 – HD Remaster tar soldater til de brutale og hensynsløse slagmarkene i Europa. «Kryss de dødelige skyttergravene til Stalingrad og beseire den tyske fienden i det kaotiske hjertet av Det tredje riket i Berlin og bruk dine taktiske ferdigheter for å rømme fra landingene i Normandie i T-Day,» husket de i sin presentasjon. Alle har blitt omorganisert til en høyere definisjon.

Du kan spille Adventure med helt nye 3D-modeller og konfigurasjoner, forbedrede kontroller, elegant grensesnitt og nybegynnerveiledninger og tips.

I Commandos 3 må spillerne igjen kommandere seks spesialenheter (Green Beard, Deminer, Sniper, Diver, Spy og Thief), eksperter på sitt felt og nøkkelenheter for å nå målet med operasjonen. 12 utfordrende oppgaverDenne gangen vil det ta spillere fra treningsleir til tre andre verdenskrigsfronter: Stalingrad, Sentral-Europa og Normandie.

Endelig har Commandos 3 – HD Remaster også flerspillermodus, slik at du kan konkurrere i «Duel to the Death»- eller «Flag Collection»-modus for 2 til 8 spillere. Inntil nå er det ingen eksakt utgivelsesdato. I nyhetene kan du se hvordan spillet ser ut i flere skjermbilder, og den første traileren er tilgjengelig på Steam. Hvis du vil, kan du også lese Commandos 2 – HD Remaster anmeldelse på 3DJuegos.