Commodore 64-spill Nintendo Switch – Gå tilbake til Nintendo Switch

Vi vil fortelle deg om mindre tid Tjue år Førti vet ikke! Denne gangen Commodore 64, En 8-bits datamaskin på 1980-tallet (nesten skala) med sin fenomenale suksess 22 millioner eksemplarer Selges over hele verden), spesielt på grunn av sin mangfoldige og mangfoldige liste over spill. Spillbare tastaturspill brakte arkade inn på soverommene til datidens tenåringer (fra det vi sa selvfølgelig …) blant de tusenvis av emnene på listen Commodore 64 (Hvor C64 Til nære venner) så mange suksesser Kommando, Chaplifter! Tick ​​Tock, Burger Time, Manic Mansion, Donkey Kong, Ghosts and Goblins, Impossible Mission Eller De store Guyana-søstrene… Siden den gang har noen av disse titlene dukket opp igjen på Nintendo-konsollen; Mer presist Nintendo Wii Via Virtuell konsoll... Og denne gangen er de snart tilbake Nintendo Switch. Faktisk, i et innlegg lagt ut på sosiale nettverk, Thalamus Digital, En retrobasert uavhengig utgiver, forklarte at han hadde “hørt” fansens krav om utgivelse av C64-spill. Nintendo Switch, Gir oss en avtale 2022 .

Så C64-spill kommer igjen som en pakke eller som en ny tilleggspakke Nintendo Switch Online… litt mer tålmodighet, før du finner ut av det.