[Concours] Muplodocus er tilgjengelig i Pokémon UNITE

Muplodocus er nå tilgjengelig i Pokémon Unite. Den offisielle punchline er jordnær: «Drift til seier med denne Dragon-type Defender som spesialiserer seg på slimete avbrudd.»

Du kan få Muplodocus i bytte for 12 000 Æos-mynter eller 575 Æos-edelstener i Unit Combat Bureau-butikken. vær forsiktig, fordi Muplodocus kan kun fås for Aeos Gems i løpet av de første syv dagene etter ankomst.

Muplodocus-evne: Klebrig

Talentet Klengete bremser motstanderne mens han helbreder Muplodocus. Når Muplodocus blir rammet av et angrep, har den en viss prosentvis sjanse for å spre slim rundt seg. Slime skader motstridende Pokémon og bruker en effekt på dem. Klengete sakte ned en kort stund. Effekten Klengete den sakte reduserer bevegelseshastigheten og kan stable opptil fire ganger per motstående Pokémon. Når Pokémonen med denne evnen går inn i det høye gresset, gjenvinner den en bestemt mengde HP kontinuerlig til den angriper eller forlater det høye gresset. Når den er aktivert, fortsetter den helbredende effekten ved nedkjøling.

metapotensial?

«Disruption» er kjennetegnet ved Muplodocus sitt spill, noe som gjør det til en av de mer unike forsvarerne i pokemon enhet. Den er i stand til å holde nærkampangripende Pokémon i sjakk med konstante bremser og skader over tid som den påfører ved å spre slim gjennom sin evne. Klengeteeller ved deres bemyndigede angrep. megapisk OG syrebombe de er også spesielt effektive til å bremse viktige nærkampmål og beskytter derfor lagets angripere.

