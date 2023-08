Conference League: APOEL kvalifiserer seg til gruppespillet med seier på Gantoise Nicosia

Beseiret 2-0 i første omgang, kypriotene, trent av tidligere Standard-trener Ricardo Sa Pinto, presset fra start, men skapte ikke klare sjanser. Gantois omorganiserte deretter byttene med et forsøk av Julien de Chartres (14.).

Bøflene nådde til slutt målet en halvtime for tidlig. APOEL-keeper Wit Pelek reddet et innlegg fra Archie Brown som gikk offside, før Matisse slapp ballen i det tomme målet ved føttene til Samois (29., 0-1).

Med tremålsledelse i begge kampene kunne Hein Vanhaezebroucks menn nærme seg andre periode avslappet. Gift Orban så ut til å doble løpet for Kent, men den nigerianske spissen ble straffet for offside etter VARs intervensjon.

Tariq Tishutali, som tok over for Orban, lot APOEL redde utmerkelser ved å feilberegne et mål mot leiren hans på 0-2 på slutten av kampen (79., 0-2) med Davy Roff. Hjørnespark (90. + 5, 1-2).

Forrige sesongs kvartfinalister som Anderlecht i denne 3. europeiske divisjonen, La Contois vil kjenne sine motstandere under fredagens trekning i Monaco (14:30). Det dreier seg om 32 lag, det vil si de 22 lagene som kvalifiserte seg på slutten av sluttspillet og de ti Europa League-klubbene som ble beseiret i siste runde av sluttspillet, inkludert taperen av kampen mellom Union Saint-Guillois og Lugano. Unionistene er i Sveits i kveld (20:30) etter en 2-0 seier i Belgia i den første etappen.

Frøene er synlige om morgenen trekningen.