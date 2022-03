Conference League: La Cantois taper 1-2 mot PAOK og går glipp av kvartfinalen

Det endte: Belgia hadde ikke et lag i europacupen. Kent, den siste svart-gul-røde representanten, ble eliminert av PAOK Salonica i den 16. runden av den nye convention league. Den greske klubben kastet seg, men brøt ikke i andre omgang og gikk med overskudd Fordelen med vinnermålet i første omgang Kendall vant 1-2.

Folket i Kent starter imidlertid kampen med et ønske om å score snart, noe som vil utligne med PAOK i begge kampene. Tariq Tissutali Kommer ofte i en gunstig posisjon uten å lykkes med å lage konkrete.

Bretter godt, holder PAOK og finner åpningen i det 20. minutt etter en corner. Når ballen dras i Gent-området Davey Roff Ikke bland deg raskt nok til å forhindre fare, ballen vil stoppe Jose Crespo I den eksterne posten. Den spanske spilleren fant nettmaskene uten problemer (0-1, 20.).

Allerede veldig baklengs i starten av kampen styrker grekerne sitt forsvar ytterligere, noe som kompliserer Kents oppgave ytterligere, mens Buffaloes må score to mål for å ta ekstraomganger.

For en halvtime siden krevde herrene en forgjeves bot for en vag håndfeil i PAOK-området. Det er ingen VAR i konferanseligaen og dommeren er lite fleksibel: ingen hånd, ingen straff. Men det var ikke nok til å dempe Kents begeistring. Menn avHein von Hasbrook Fortsett å trykke for å score igjen før pause.

Når presset lønner seg Laurent Depotter Høyere enn sin forsvarsspiller i det 40. minutt. Perfekt servert Matisse SamoiseTurneringsspiss, PAOK-keeper (1-1, 40.) setter et perfekt heading utenfor rekkevidde for Paschalakis.