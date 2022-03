Conference League: La Condois klarer ikke å snakke og taper på PAOK

Kampens eneste mål ble scoret av Kurd (58.), og fremhevet dermed laget hans i returkampen neste torsdag. Første omgang var fysisk, men var relativt dårlig på reelle sjanser for begge lag. De kontrollerte utvekslingene vekselvis, men den første sjansen var gresk: etter en misforståelse av forsvaret klarte Bischoff å infiltrere Kent-området og tilkalte Roef for å avskjære korset hans på bakkenivå (21.). Kent-keeperen grep inn igjen foran Akbom, som fant nettmaskene mellom midtforsvarerne med en lang pasning fra midtlinjen (26.).

Folket i Kent var veldig sjenerte og viste seg kun ved fjerntliggende eller motforsøk som Vadis Odjitza i den halvtimen som ikke lurte bevisstheten til de greske vaktene (30.).

I andre periode brente Akbom, som var alene i det lille rektangelet, PAOK-objekter da han bommet på målet (52.) da han tok seg over den kurdiske byen. Condois mente imidlertid det var en overraskelse at Castro-Montez dyttet ballen inn i nettmaskene etter et angrep fra T-Chart, som var vanskelig å stoppe av målvakten (53.), men ble annullert til offsideposisjon. Den uheldige målscoreren.

Tillatelsen tok ikke lang tid å komme, og åpneren kom til slutt med et lykkelig frispark fra Jasmine Kurt, som avviste veggen og lurte Roff til medskyldig med Gums (1-0, 58.). Ved å starte feil vei klarte ikke Gent-keeperen å endre retning til rett tid for å hindre ballen i å gå inn i nettet.

På slutten av kampen var det svært lite action på begge sider. Til tross for oppgang i kampen til D’Souda (82.), etter dette målet, selv om en forløper var uunngåelig, virket Condois hjelpeløs. Overgangene ble avbrutt av flere stopp og bytter, og resultatet endret seg ikke før sluttsignalet gikk.

Condois vil prøve å endre bølgen neste torsdag 17. mars på Gellamco Arena.

Roma seire i Vitesse, Slavia og Feyenoord vil ta en opsjon i kvartfinalen

AS Roma slo Vitesse Arnhem 0-1 torsdag i første etappe av 16. runde av Conference League. Feyenoord vant 2-5 på Partisan Beograd, og Slavia Brock vant 4-1 på slutten av kvartalet, og slo Laskin 4-1. Lois Openda fikk første sjanse i møtet mellom Vitesse og Roma etter 8 minutter.Romersk keeper Rui Patricio presset tilbake utvinningen fra det lille rektangelet av internasjonalt håp. Sergio Olivera var i favør av publikum på slutten av første periode (45. + 1). Selv om Olivera ble rødt i det 78. minutt etter to gule kort, endret ikke scoringen seg i andre omgang.

Feyenoord satte inn et utmerket trekk, og vant 2-5 i Beograd mot Partisan. Serberne tok ledelsen to ganger gjennom Bybras Natcho (13.) og Nemanja Jovic (46.), men ved begge anledninger utlignet Feyenoord raskt, takket være Jens Turnstra (20.) og tidligere geniale Serial Deserres (52.). Lutsharel Geertruida (64.) tok ansvaret for nederlenderen, deretter sikret Luis Sinisterra (71.) og Toornstra (77.) Feyenoords seier.

Slavia Praha slo Lask 4-1. Yira Sore (3. og 29.) satte det tsjekkiske laget på rett spor. Hussein Balich (67.) utlignet. Peter Olinga (83.) og Ibrahim Troy (85.) ga Slavia en meget komfortabel ledelse på slutten av kampen.

Suksesser for Leicester, OM og Photo / Klimt, utrolig splittelse for PSV

Leicester slo Rennes 2-0 torsdag i den første etappen av Conference League 16-delsfinalen. Kveldens andre kamper vant Marcel Bassell (2-1) og Bodo/Klimt over AZ (2-1), mens PSV Eindhoven og København leverte en fantastisk kamp som endte uavgjort (4-4). Leicester slo Rennes 2-0 i alle kamper med Yuri Tilemans, 64 minutter med Jeremy Toku, takket være mål fra Mark Albrighton (30.) og Kelechi Ihenacho (90. +3).

En dobbel fra Arkadiusz Milik (19. straffespark og 68.), Marseille åpnet mot Basel, men Sebastiano Esposito (80.) mål forlot sveitserne i løpsjakten (2-1).

Ved pause (90. + 1) noterte Ola Solbaken en dyrebar 2-1 seier over Bodø/Klimt mot AZ på straffe. Før det utlignet Amal Pelegrino (39.) for Yuginari Sukhawara (73.) til fordel for de norske spillerne.

PSV og København klarte ikke å ta en avgjørelse etter en fantastisk kamp. Isaac Johansson (0-1, 6.) var i favør av danselaget. Cody Gagpo (1-1, 21.) utlignet. Pep Pyle (1-2, 23.) og tidligere Julet Warejm-spiller Lucas Lerager (1-3, 43.) lot tilskuerne gå tilbake til garderoben med en tomålsledelse. Ritchie Tone (2-3, 50.) gjenopplivet PSV igjen med Kakpo (3-3, 70.). Peel (3-4, 78.) tok igjen ansvaret for København. Igjen varte den danske gleden en stund, med Eran Jahawi (85.) som satte resultatet til 4 mål overalt.

Returkampene går førstkommende torsdag.