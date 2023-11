Conference League: Lugano må vinne i Norge – rts.ch

En seier eller ingenting. Lugano trenger seier i Bodø i Norge torsdag kveld for å ha noen sjanse til å kvalifisere seg til 16-delsfinalen i Conference League.

Det er en slik tur en europacupdeltaker ønsker å ta på begynnelsen av året, når solen skinner en stund og temperaturen er veldig lav. I Bodø varer natten 20 timer. Så det er mørkt når Lucaneserne kommer inn på stadion med 8000 seter. Med temperaturer på -14 vil Swiss Cup-finalisten prøve å utnytte sin siste sjanse til å kvalifisere seg til neste års europacup.

Forsikret av Yverdon

Ved seier vil Lugano gå foran Bodö/Glimt som er 3 poeng foran. Nok en seier i Zürich mot Besiktas to uker senere kunne se Ticinese bekrefte sin kvalifisering. Uavgjort med de ferske norgesmesterne – kronet for to uker siden – ville utvilsomt forsinket eliminering.

Lugano visste fra første etappe at Bodö/Glimt var innen rekkevidde basert på kampen.For to måneder siden var Mattia Croci-Tortis lag nær seier over nordmennene, men ble holdt til uavgjort 0-0.

Bianconeri kan imidlertid håpe på en god siste utflukt. Med en 5-0-seier på Yverdon, avsluttet Ticino-klubben en vanskelig serie på fem kamper uten seier i Superligaen.

ats/ess