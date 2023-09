Brugge debuterte i gruppespillet i Conference League med uavgjort 1-1 mot Besiktas torsdag kveld i et møte på toppen av gruppe D, hvor Vanaken (77.) og Cenk Dosen (88.) scoret.

Det var folket i Brugge som viste seg å være mest entusiastiske i starten av kampen. Wanken treffer stolpen med hodet (8.). Diskusjonene avtok i andre halvdel av første omgang, og Skov Olsson hadde en sjanse før pause, men skuddet hans var bare forferdelig (45.).

Det var igjen Brugge som viste seg å være mer interessert i andre omgang. Blauw en Zwart skapte snart tre store sjanser. Thiago bommet på en stor sjanse (57.) da han var alene foran et tomt mål. Skov Olsen fremtvang deretter en refleksredning fra Cunock (59.). Wettleson bommet også på åpneren (63.), men Bailey reddet tyrkerne med en glidende takling.

Conference League: Genk tar uavgjort mot Fiorentina

Knok, igjen, reddet perfekt en ny sjanse fra Skov Olsson (72.). Da han til slutt fikk et innlegg fra Skov Olsson (77.), klarerte Wanken hele feltet til 1-0. Wanken gikk glipp av et dobbelt århundre, og skuddet hans traff stolpen (83.) for andre gang på kvelden.

Cenk Dosson utlignet sent i kampen etter et katastrofalt tap av Kasper Nielsens ball i en kaotisk fase (88.). Thiago og Onyedika snublet til slutt i kampens siste kamp for å nekte Brugge seieren (90+6.).

Med dette resultatet tok Brugge nesten ledelsen og knyttet seg helt opp med de tre andre lagene i gruppen, Bodo/Klimt og Lugano (0-0).

Til tross for et mål fra Cuypers gjorde ikke La Gantoise det bedre enn uavgjort mot Luhannes

La Gantoise delte poengene (1-1, pause 0-0) med Zorya Luhansk torsdag kveld på vegne av den første dagen av Conference League-gruppespillet i Lublin (Polen). Et mål av Hugo Cuypers ga Buffaloes ledelsen, men de falt snart bakpå.

Buffaloes, som mistet en skadet Gift Orban på angrep, var generelt uinspirerte i motstanderens quarterback, selv om de klarte å få fotfeste i det første kvarteret. Cuybers kunne ha åpnet scoringen i det 14. minutt, teet opp av Torunarica, men innsatsen hans traff stolpen. Aktiv på sin side prøvde Archie Brown lykken fra distanse, men motstanderens keeper Mykita Durbayevsky var våken (34.).

Kampen ble avsluttet i andre omgang. I en vakker volley lurte Kuypers, godt assistert av returen, Ukrainas keeper (67.). Joy ble kortvarig for Contois da den panamanske spissen Eduardo Guerrero, som fullstendig bommet på en front mot Davy Roff (65.), til slutt klarte å score, og jobbet alene fra straffemerket (70.). Så åpnet hullene seg ytterligere og de påmeldte brakte rytmen som Andrew Hjulsaker. I løpet av de siste ti minuttene kunne Kuypers ha scoret en dobbel, men innsatsen hans (82., 86.) var ikke nøyaktig. Durbayevsky avverget også et 25-metersskudd fra Sven Gums (90.) for å sikre uavgjort.

Den andre dagen er Buffaloes vertskap for israelerne fra Maccabi Tel-Aviv, mens Breidablik (3-2) er vinnerne av islendingene og lederne av gruppe B samtidig.