Confessions of Alessandra, tidligere kandidat for The Voice som representerer Norge på Eurovision (e…

Fra Italia til Norge

Alessandra ble født i Italia i september 2002 og har bodd her i landet hele livet. Men den unge kvinnen, som har dobbelt italiensk og norsk statsborgerskap, endte opp med å fly til det nordiske landet i 2021. En måte å komme nærmere familien hans, hvorav de fleste bor i Norge. «Musikk fulgte meg og nå skal jeg representere Norge, noe som gjør meg veldig stolt»Hun forteller oss.

I spalten hans stemmen

I 2022 ble Alessandra kjent i Norge ved å delta i den syvende sesongen av programmet. stemmen. Etter å ha skinnet i blinde auditions, kamper og knockouts, ble han til slutt eliminert i det første live-showet. Men dette eventyret åpnet mange dører for ham, inkludert Eurovision. «Det var på grunn av dette showet jeg ble kontaktet for å være med på skriveleiren til Eurovision. Det er jeg veldig takknemlig for. Jeg skrev der dronning av konger, Min sang for Melody Grand Prix (MGP), en forhåndsutvalgsscene for Eurovision”Han forklarer at han holdt et råd som ble gitt ham nøye i tankene stemmen. «De ba meg hele tiden skrive sanger. Selv i Liverpool gjør jeg det!»

Hennes favorittposisjon

