Congra ‘Papaya’ – introduserer Caribbean Life News

Diamond Certified, øy-pop breakout-stjerne Congras nye deilige spor og musikkvideo for “Papaya (Chick With It Crew Mix)” er den søteste sommeren siden sommerens EB-mål ukjent – spesielle musikkgjester.

I følge det New York-baserte underholdningsselskapet BMG er utgivelsen en oppfølger av den verdensomspennende suksessen “Banana” med Grammy-prisvinnende reggaesanger / produsent Shaggy – som nå har overgått mer enn 2 milliarder globale strømmer og er den første som når dette milepæl i en kort utgivelsesperiode. Artist.

“Banana” er nytt i kjølvannet av rapporter om at “bananas” nå er sertifisert i 2x diamant, platina og gull i Mexico og gull i Brasil, Canada, India, Nederland og Norge – “et bevis på kraften til virussuksess, som har gjort Kongra til en global suksess. ”sa BMG mandag.

Skrevet av Congra og Enomas og DJ. Produsert av Mafi (Sick With It Crew), “‘Papaya’ er et uunngåelig følelsesladet musikkinstrument som fanger den berusende rytmen til øyas lyder og gir det perfekte lydsporet for å unnslippe sommeren,” sa BMG.

Regissert av seniordirektør Javier Romero (Akon, Farooq, DJ Khalid), den livlige “Papaya” -scenen i BMG tar deg til en tropisk oase med morsomme og sporfølende vibrasjoner, hoppende ringer og fengende melodier. Støttet. Jeg tar deg på benet. ”

Med over to milliarder globale strømmer kombinert i mer enn 23 land med diamant-, platina- og gullsertifisering i Mexico, Canada, India, Nederland og Norge, BMG, har Kongra dukket opp som en “musikalsk styrke å regne med.” ”

BMG kommer fra Kingston, hovedstaden på Jamaica, og sa at Congara bringer forskjellige kulturer med sitt pulserende merkevare “Island Pop” – “et fargerikt musikkinstrument som kombinerer reggae, dansesal og klassisk låtskriving, tropiske rytmer og irrelevant god humor”.

“His Life ‘Banana’ med den internasjonale reggaesangeren / produsenten Shaggy i toppen av topplistene, som ble inspirert av den populære #BANANADROP-dansutfordringen, som inneholdt videoer av kjendiser og store påvirkninger som Jason Derulo og Charlie D.” Amelio, Nicole Scherzinger, , Neymar og Addison Ray, “sa BMG.

Da “Banana” fremdeles slår rekorder, er Congra klar til å forfølge den, ‘Papaya (syk med mannskapsmiks)’ ‘, la BMG til.