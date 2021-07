Connor McGregor kommer i et verbalt sammenstøt med UFC-rivalen Rafael Dos Anjos bak kulissene

Connor McGregor var involvert i et verbalt sammenstøt med UFC-stjernen Rafael Dos Anjos, som stemplet ham som en “slange” i Brasil.

Dos Anjos, 36, veide inn fredag ​​som en forsikring mot McGregor eller Dustin Borrier i forkant av lørdagskveldens trekantkamp på UFC 264.

Det er lite sannsynlig at alle tre lettvekter krever tjenester fra 156 LP og DOS Anjos, men det hindrer ikke McGregor i å utveksle ord bak kulissene.

Conor McGregor (høyreorientert UFC-rival Rafael Dos deltok i et verbalt argument med Anjouz

Dos Anjos veide inn som en forsikring mot McGregor eller Dustin Borier (til venstre) før trilogikampen deres

Etter mange forskere – begge ser ut til å si ‘F *** u’ – B.T. I opptakene som ble gitt ut av Sport, kan du høre Macrigor si til Dos Anjos: ‘Du tappet den opp. Lille rotte, aldri glem det. ‘

Etter at sikkerhetsvaktene delte de to og tok dem med til forskjellige rom, sier Dos Anjos til kameraet: ‘Når han vil, kan vi slåss her. Jeg bryr meg ikke.

‘Fyren var fuktig bak meg, du vet … måle meg og’ f *** deg … ”

Da tvitret Dos Anjos: ‘Connor, du er en slik slange, som lurer bakfra og spiller hardt. Før eller senere (sic) avslutter vi virksomheten. Jeg er ikke som gutta du leker med.

Dos Anzos og McGregor eksisterte før de kjempet i UFC 196

Før Dos Anjos og McGork kunne kjempe i UFC 196, ble de tvunget til å trekke seg fra den tidligere kampen.

I stedet klarte ikke McGregor å møte Nate Diaz, som gikk inn i den skadede Dos Anjos sist.

Selv om ‘The Notorious’ hevder seg med å hevne seg på Diaz fem måneder senere, førte Eddie Alvarez nederlag aldri til en kamp mot Dos Anjos, noe som førte til at han overgav beltet og deretter ingen måte å konfrontere McGregor på.

Før han kjempet mot Dykes en gang til, sa McGregor ordkrigen fortsetter: ‘Realistisk sett vil jeg være en tovektig UFC-verdensmester.

‘Hvis jeg hadde en kamp med Rafael Dos Anjos og han ikke kom ut og dukket opp fra den siste kampen, ville koden Rafael Dos Anjos ha holdt skuddene jeg droppet de første åtte minuttene hardt.

I stedet tapte McGregor mot Nate Diaz, som gikk inn sist

‘Det er ingen tvil. Jeg ville sitte her nå som verdensmester i to vekter, men jeg dveler ikke ved det. ‘

Dos Anjos trakk seg tilbake: ‘Hvis du hadde kjempet med meg, ville du ikke være en todivisjonsspiller, du ville ha dødd. Ta en titt på hva Diaz gjorde for deg utenfor formen. ‘

Paret handlet fornærmelser igjen denne uken i januar da det ble avslørt at Dos Anjos ville være den alternative motstanderen da Borier tok farvel med Macrigor for å hevne sitt nederlag.

‘Sett inn dose-anzoer samtidig,’ tvitret McGregor. Da spurte Dos Anjos hvorfor han tvitret så tidlig på morgenen og svarte: ‘Alkohol [sic] Besvimelse av å drikke billig whisky til kl. 15:39 ‘