Cook&Book kan gjenoppta sine aktiviteter, og Olivier Maingin fordømmer Jarnacs kupp: «Tilliten er ødelagt uten å kunne repareres»

Den fransktalende forretningsdomstolen i Brussel har tillatt det Wolloy-Saint-Lambert-baserte Cook&Book å gjenoppta sin virksomhet, kunngjorde avisen L’Écho. Cook&Book skylder €250.000 i husleie til kommunen, eier av Wolubilis. Biblioteket motsatte seg imidlertid under meklingsprosessen å betale sin gjeld til kommunen i sin helhet, med tanke på at Woloy-Saint-Lambert var en ordinær kreditor. Som sådan krevde Cook&Book tilbakebetaling av 20 % av gjelden.

Årsaken til at kommunen forsøkte å forhindre en avstemning om gjenopprettingsplanen foreslått av Cook&Book i forrige uke mens meklingsprosedyrer mellom de to partene fortsatt pågikk. Prøv utenom tid, sier L’Écho. Retten ratifiserte derfor Cook & Books plan, som flertallet av kreditorene stemte for.

Woluwe-Saint-Lambert vil sannsynligvis anke selskapsdomstolens avgjørelse. «Vår advokat analyserer kjennelsen. Hvis han ser at grunnene og midlene er tilstrekkelige til å anke, går vi.» Kommenterer ordføreren i Woluwe-Saint-Lambert Olivier Maingain (Défi), som ser stillingen til de ansvarlige for Cook&Book «Et maktkupp, et kupp av Jarnac angående meklingsprotokollen.»

«Deres holdning er helt uforklarlig.» Woluwéen fortsetter å fordømme den aggressive oppførselen til advokater og biblioteksjefer. «Måten Cook&Books representanter opptrådte på resulterer i et fullstendig og uopprettelig tillitsbrudd. Selskapet ber om en forsoning og forsøker midt i meklingen et rettslig kupp, uten engang å advare oss.

Cook & Book ønsker å starte på nytt på nytt grunnlag

Men på dette tidspunktet taper Woloy-Saint-Lambert stort. Kommunen er i ferd med å inndrive 50.000 euro av 250.000 euro i husleie. – Vi vil garantert forsvare kommunens interesser på det økonomiske nivået. «Hvis det er en rimelig sjanse for å vinne anken, vil vi ikke nøle.»

Leieavtalen binder imidlertid begge parter for de neste seks årene. Kommunen hadde reist søksmål for sorenskriveren om å heve leiekontrakten og betale husleierestansen. Meklingsprotokollen stanset imidlertid rettssaken. Kommunen ser i Cook&Books posisjon et klart ønske om å avslutte meklingsprosedyrer. Dette ville starte prosedyren for sorenskriveren på nytt. «Saken vil avhenge av avgjørelsen til presidenten for handelsretten.» Analyse av Olivier Mengin. Og klagemulighet fra kommunen.