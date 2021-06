Åh N desember Den 23. 1938 ble Marjorie Gord ர்ட ne-Ladimer, kurator for East London Museum i Sør-Afrika, forlatt av sitt lokale fiskemarked. Mens hun var der, så hun den vakreste fisken hun noensinne hadde sett. Den hadde blek mjau og sølvmarkeringer omtrent to meter lange. Selv om hun ikke hadde noen informasjon den gangen, ble den en del av en gruppe som heter Colecanths, som antas å ha dødd med dinosaurene så langt.

Lytt til denne historien Nettleseren din Element støttes ikke. Nyt mer lyd og podcaster iOS Eller Android.

Denne oppdagelsen kalles Ladimaria salumane Med tillatelse fra Gordonne-Latimer viste kulakene at de fremdeles levde. Det ble hyllet som århundrets viktigste zoologiske funn. Nå, nå publisert arbeid Nåværende biologi Colic Mahe, fra Fisheries Laboratory i Bologna, Frankrike, skriver at i tillegg til å holde ut mer enn 400 meter, henger Colecanths også som enkeltpersoner i lang tid. Dr. Mahes studie indikerer at de har en lignende levetid som mennesker, som er en av de lengstlevende virveldyrene i verden.

Spenning i LadimariaOppfinnelsen er ikke begrenset til dens overlevelseslyst. Kolekanter tilhører en gruppe som har en slags klaffformede finner som anses å være forløperne til de terrestriske tetrapodene. Så mange eksperter har søkt å studere Ladimaria Veldig nærme. Det er imidlertid vanskelig. Ladimaria Isolert, nattlig, som bor på dybder på mindre enn 100 m, kun kjent fra det sørvestlige Indiahavet og en andre, mindre befolkning. L. Menadoensis, I nærheten av den indonesiske øya Manado Dua.

Spesielt ønsket Dr. Mahe å vite hvor lenge Ladimaria Bor. Tidligere arbeid, som så årlige vekstringer i målingene, anbefalte maksimalt 20 år. Det er ikke firkantet med langsom metabolisme og lav avføring av dyret, begge kjennetegn ved langlivede organismer.

I stedet for å bruke standardmikroskoper, brukte han og kollegene polarisert lys for å lese skalaene. Dette avslørte at de ekstra vekstringene var for tynne, og tidligere arbeid hadde savnet dem. Av de 27 personene som studerte, var seks i 60-årene og en var 84.

Dette var mer enn Dr. Mahe og hans kolleger forventet. En oppdagelse som så på to unge mennesker som ikke ble født, overrasket dem virkelig LadimariEn kvinne lever yngre enn å legge egg. Fosterskala antydet at de var fem år gamle, som er en betydelig lengre drektighetsperiode basert på en tre og et halvt år gammel ryggmargsrekord som holdes av en dypvannsstekt hai.

Interessant skjønt, er Dr. Mahas oppdagelse på noen måter dårlige nyheter. Det allerede sjeldne, langsomt voksende dyret har den mest forgjengelige profilen som kan tenkes i løpet av svangerskapsperioden på et halvt tiår. Ladimaria Det er lovlig beskyttet ettersom det er slik beskyttelse til sjøs, og dette er ikke et spesifikt mål for fiskere. Men den har allerede blitt klassifisert som kritisk truet av International Union for Conservation of Nature. Det ville være paradoksalt og tragisk hvis asteroiden slapp unna påvirkningen på dinosaurene for 66 år siden og forsvant inn i templene til fordel for menneskeheten. ■