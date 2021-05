Coronation street star Georgia Mayfood avslører at hun har trent på nytt som negletekniker

Hun er mest kjent for å spille Katie Armstrong på Coronation Street.

Og Georgia May Food avslørte sin fulle kvalifikasjon til å jobbe som negletekniker etter å ha fullført opplæringen under lockout på lørdag.

Den 30 år gamle stjernen, som forlot såpen i 2015, skrev en lang Instagram som forklarte den nye jobben til sine følgere, og understreket at hun ikke har gitt opp skuespillet, og bestemte seg for å lære noe nytt for å hjelpe henne med angsten i løpet av Regjeringsepidemier.

Ny evne: Georgia May Food avslører at hun nå er kvalifisert som negletekniker etter trening for kvalifiseringen under lockouten

Han skrev: ‘Vel, dette er et veldig annet innlegg for meg, men vær så snill … spør meg. Jeg var skuespillerinne i 22 år i min 30 år lange karriere, og jeg vil aldri endre det for verden. Jeg vil aldri.

‘Jeg har nylig kvalifisert meg som negletekniker, og jeg er stolt av meg selv av grunnen til at jeg skal forklare,

‘Folk spør meg om jeg slutter å opptre, om jobben min er tørr, om jeg glir. Det er ikke noe svar på alle de ovennevnte. ‘

Han fortsatte: ‘Jeg har filmet drømmearbeidet mitt som dårskap i The Outpost, kan jeg noen gang trekke meg tilbake til noe jeg vil mer enn livet?

‘Jeg vil aldri gi opp skuespillet, men la meg fortelle deg hvorfor jeg nå gjør manikyr uten å handle …

‘Jeg slet med angst i årevis. Som skuespillerinne får vi mange avslag, etterfulgt av massive feiringer. Så løp den av føttene våre lenge uten noe.

‘Jeg lærte at dette‘ ingenting ’når selvtilliten min er veldig lav. Jeg mister håpet, jeg har en blodig tragedie.

‘Som en kreativ person som ønsker å gjøre ferdig en spiker,‘ Hvorfor ikke gjøre dagene mine bedre for andre, presse kunstsiden min og føle meg produktiv? ‘

‘Jeg skammer meg ikke over å sette av stolthet for å sette min mentale helse først. Ingen andre skal dømmes for å gjøre det.

‘Så ja. I Georgia May Food Actress jakter fortsatt drømmene sine. Men også meg Georgia May Food, hun lager blodige fantastiske negler og har store planer på siden.

‘Viktigst er jeg Georgia May Food, hun er stolt av prestasjonene og er stolt over å hjelpe henne når hun trenger det mest.

‘Sang. På den morsomme siden er det ikke et stort kamelben i denne filmen, jeg krysset bare beina mine og bakgårdsbuksene døde på en veldig uheldig måte, ‘signerte han spøkende.

Dette kommer etter at Barry Native bagatelliserte tv-bransjen i fjor for ikke å bruke nordlige aktører i rollene som relaterte skuespillere.

Han sa: ‘Hvorfor blir ikke de nordlige skuespillerne bedt om å spille de nordlige delene? Uttale er veldig vanskelig hvis du ikke er herfra.

‘Nøytral uttale er noe nordlendinger alltid bør få jobb for. Nå som aksenten vår er så populær, hvorfor får vi ikke jobber når vi trenger det? ‘

Han hadde vondt av å velge noe å se på TV når han kommenterte på sosiale medier – noen antas å være spesielt kritiske til den nye Netflix-serien White Lines, med ikke-nordlige skuespillere Laura Hoddock og Lawrence Fox. Uttaler.

‘Prøver å se hva en god serie skal være, men utsett den helt med en aksent. Jeg ser og hører dette mye! ‘Han la til.

Georgia har også vært åpen om sine mentale kamper tidligere, og hvordan angstmedisin har reddet livet hennes.

Såpestjernen tar et antidepressivt middel kalt cytolobram, som brukes til å behandle depresjon og panikkanfall.

Han sa: ‘Jeg har vært her mer enn to år nå, og det reddet livet mitt.

‘Jeg er takknemlig for å ha medisiner som kan hjelpe deg når du er i så mye trøbbel for å oppmuntre deg til å hjelpe deg selv. Jeg forstår nå hva som hjelper meg å la det gå sakte. ‘

Mens den tidligere såpestjernen innrømmer at han så bivirkningene ‘dårlig først’, synes han det er verdt det fordi det endret livet hans så mye.

Vanlige bivirkninger i de tidlige stadiene av å ta cytolobram er: tørr munn, svette, manglende evne til å sove, døsighet og tretthet eller svakhet.

Georgia forklarte at mens cytopram kan kurere symptomene på noen psykiske helseproblemer, kurerer det ikke grunnårsakene.

Han sa: ‘Det kurerer ikke angst, det kurerer ikke depresjon. Det er noe som hjelper meg å tenke litt klarere, så jeg kunne tenke litt klarere fordi det var så effektivt med terapi.

‘Jeg kan sove om natten. Det frigjør deg fra den vage følelsen.

‘Men jeg har fortsatt dager, så ille jeg vet ikke om Chris skal være ærlig mot meg fordi jeg ikke kan takle det halvparten av tiden.

“Det er så vanskelig, jeg kommer fra dem, så noen ganger føler jeg at jeg har hatt flere av de dagene, men ja det hjalp meg definitivt, det hjalp meg med behandlingen, så jeg vil gi råd om du kunne.”

Besøk for informasjon eller støtte relatert til psykiske problemer mind.org.uk Eller ring 0300 123 3393